Вибухи у Харкові 31 жовтня — місто атакують авіабомбами

У Харкові пролунали вибухи
Вибухи у Харкові сьогодні, 31 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги. Область атакували керованими авіабомбами (КАБ).
Про це повідомляють моніторингові Telegram акнали.
Вибухи у Харкові
Вибухи у Харкові жителі чули близько 20:57. В області лунала повітряна тривога через активність російської авіації.
У Повітряних силах попереджали жителів Харківщини про пуски росіянами керованих авіаційних бомб з тактичної авіації.
"Харків — перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні військових.
Також вибухи лунали і в Києві під час повітряної тривоги. Область атакували безпілотники типу "Шахед".
Раніше вибухи пролунали у Полтаві, а також росіяни намагалися вдарити по Сумах.
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