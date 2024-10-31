Вибухи у Харкові 31 жовтня — місто атакують авіабомбами

Вибух у населеному пункті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи у Харкові сьогодні, 31 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги. Область атакували керованими авіабомбами (КАБ).

Про це повідомляють моніторингові Telegram акнали.

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Вибухи у Харкові

Вибухи у Харкові жителі чули близько 20:57. В області лунала повітряна тривога через активність російської авіації.

Карта повітряних тривог станом на 20:46. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах попереджали жителів Харківщини про пуски росіянами керованих авіаційних бомб з тактичної авіації.

"Харків — перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні військових.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Також вибухи лунали і в Києві під час повітряної тривоги. Область атакували безпілотники типу "Шахед".

Раніше вибухи пролунали у Полтаві, а також росіяни намагалися вдарити по Сумах.