Вибухи у Києві 31 жовтня — що відомо про атаку окупантів

У Києві пролунали потужні вибухи
Вибухи у Києві сьогодні, 31 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги. Область атакували безпілотники типу "Шахед".
Про це повідомляють моніторингові Telegram акнали.
Вибухи у Києві
Вибухи у Києві жителі чули близько 20:40. В області лунала повітряна тривога через активність російських безпілотників.
У КМДА зазначили, що у місті працює ППО.
У Повітряних силах попередили про рух декількох груп безпілотників північніше та західніше Києва. Також БпЛА фіксували в районі Обухова Київської області та закликали киян пройти в укриття.
Також військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — додали у Повітряних силах.
Раніше вибухи пролунали у Полтаві під час повітряної тривоги. Область атакували безпілотники типу "Шахед". Також росіяни намагалися вдарити по Сумах.
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