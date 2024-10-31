Вибухи у Києві 31 жовтня — що відомо про атаку окупантів

Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи у Києві сьогодні, 31 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги. Область атакували безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляють моніторингові Telegram акнали.

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Вибухи у Києві

Вибухи у Києві жителі чули близько 20:40. В області лунала повітряна тривога через активність російських безпілотників.

У КМДА зазначили, що у місті працює ППО.

Карта повітряних тривог станом на 20:44. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах попередили про рух декількох груп безпілотників північніше та західніше Києва. Також БпЛА фіксували в районі Обухова Київської області та закликали киян пройти в укриття.

Також військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — додали у Повітряних силах.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Раніше вибухи пролунали у Полтаві під час повітряної тривоги. Область атакували безпілотники типу "Шахед". Також росіяни намагалися вдарити по Сумах.