Взрывы в Киеве 31 октября — что известно об атаке оккупантов

В Киеве прогремели мощные взрывы
Взрывы в Киеве сегодня, 31 октября, раздались во время воздушной тревоги. Область атаковали беспилотники типа "Шахед".
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве жители слышали около 20:40. В области звучала воздушная тревога из-за активности российских беспилотников.
В КГГА отметили, что в городе работает ПВО.
В Воздушных силах предупредили о движении нескольких групп беспилотников севернее и западнее Киева. Также БпЛА фиксировали в районе Обухова Киевской области и призвали киевлян пройти в укрытие.
Также военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения", — добавили в Воздушных силах.
Ранее взрывы прогремели в Полтаве во время воздушной тревоги. Область атаковали беспилотники типа "Шахед". Также россияне пытались ударить по Сумам.
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