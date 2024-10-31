Взрывы в Киеве 31 октября — что известно об атаке оккупантов

Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Киеве сегодня, 31 октября, раздались во время воздушной тревоги. Область атаковали беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Киеве

Взрывы в Киеве жители слышали около 20:40. В области звучала воздушная тревога из-за активности российских беспилотников.

В КГГА отметили, что в городе работает ПВО.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:44. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах предупредили о движении нескольких групп беспилотников севернее и западнее Киева. Также БпЛА фиксировали в районе Обухова Киевской области и призвали киевлян пройти в укрытие.

Также военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения", — добавили в Воздушных силах.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее взрывы прогремели в Полтаве во время воздушной тревоги. Область атаковали беспилотники типа "Шахед". Также россияне пытались ударить по Сумам.