Вибухи у Полтаві 31 жовтня — що відомо про удар росіян

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи у Полтаві сьогодні, 31 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги. Область атакували безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляють моніторингові Telegram акнали.

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Вибухи у Полтаві

Вибухи у Полтаві жителі чули близько 19:25. В області лунала повітряна тривога через активність російських безпілотників.

Карта повітряних тривог станом на 19:17. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили за кілька хвилин до звуків вибухів повідомляли про наявність російських безпілотників у різних частинах Полтавської області.

"БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний. Також безпілотники в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Раніше вибух пролунав у Сумах. Це сталося під час повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах попереджали про запуск керованих авіабомб на Сумщині.

А ввечері 30 жовтня росіяни атакували керованими авіабомбами житлову багатоповерхівку у Харкові. У будівлі повністю зруйновані поверхи з шостого по перший.