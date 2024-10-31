Взрывы в Полтаве 31 октября — что известно об ударе россиян

В Полтаве раздались взрывы — что известно
Взрывы в Полтаве сегодня, 31 октября, раздались во время воздушной тревоги. Область атаковали беспилотники типа "Шахед".
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Полтаве
Взрывы в Полтаве жители слышали около 19:25. В области звучала воздушная тревога из-за активности российских беспилотников.
Воздушные силы за несколько минут до звуков взрывов сообщали о российских беспилотниках в разных частях Полтавской области.
"БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный. Также беспилотники в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный", — говорилось в сообщении.
Ранее взрыв прогремел в Сумах. Это произошло во время воздушной тревоги. Тогда в Воздушных силах предупреждали о запуске управляемых авиабомб по Сумской области.
А вечером 30 октября россияне атаковали управляемыми авиабомбами жилую многоэтажку в Харькове. В здании полностью разрушены этажи с шестого до первого.
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