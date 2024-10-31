Взрывы в Полтаве 31 октября — что известно об ударе россиян

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Полтаве сегодня, 31 октября, раздались во время воздушной тревоги. Область атаковали беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Полтаве

Взрывы в Полтаве жители слышали около 19:25. В области звучала воздушная тревога из-за активности российских беспилотников.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:17. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы за несколько минут до звуков взрывов сообщали о российских беспилотниках в разных частях Полтавской области.

"БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный. Также беспилотники в западной и восточной частях Полтавской области, курс юго-западный", — говорилось в сообщении.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее взрыв прогремел в Сумах. Это произошло во время воздушной тревоги. Тогда в Воздушных силах предупреждали о запуске управляемых авиабомб по Сумской области.

А вечером 30 октября россияне атаковали управляемыми авиабомбами жилую многоэтажку в Харькове. В здании полностью разрушены этажи с шестого до первого.