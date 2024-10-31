Взрывы в Харькове 31 октября — город атакуют авиабомбами

Взрыв в населенном пункте. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харькове сегодня, 31 октября, раздались во время воздушной тревоги. Россияне атаковали область управляемыми авиабомбами (УАБ).

Об этом сообщают мониторинговые Telegram акналы.

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Взрывы в Харькове

Взрывы в Харькове жители слышали около 20:57. В области звучала воздушная тревога из-за активности российской авиации.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:46. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах предупреждали жителей Харьковщины о пусках россиянами управляемых авиационных бомб с тактической авиации.

"Харьков — находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении военных.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Также взрывы раздавались и в Киеве во время воздушной тревоги. Область атаковали беспилотники типа "Шахед".

Ранее взрывы прогремели в Полтаве, а также россияне пытались ударить по Сумам.