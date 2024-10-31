Взрывы в Харькове 31 октября — город атакуют авиабомбами

В Харькове раздались взрывы
Взрывы в Харькове сегодня, 31 октября, раздались во время воздушной тревоги. Россияне атаковали область управляемыми авиабомбами (УАБ).
Об этом сообщают мониторинговые Telegram акналы.
Взрывы в Харькове
Взрывы в Харькове жители слышали около 20:57. В области звучала воздушная тревога из-за активности российской авиации.
В Воздушных силах предупреждали жителей Харьковщины о пусках россиянами управляемых авиационных бомб с тактической авиации.
"Харьков — находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении военных.
Также взрывы раздавались и в Киеве во время воздушной тревоги. Область атаковали беспилотники типа "Шахед".
Ранее взрывы прогремели в Полтаве, а также россияне пытались ударить по Сумам.
Читайте Новини.LIVE!