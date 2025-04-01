ГУР показало, як ударні дрони "Сич" знищують цілі РФ — відео

Українські захисники тримають безпілотники "Січ". Фото: "Повернись живими"/X

Головне управління розвідки Міноборони України показало, як українські захисники за допомогою ударних дронів "Сич" знищують ворожі цілі. На відео продемонстровано епізоди знищення та ураження військових об'єктів РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР МОУ у Telegram.

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Українські розвідники зазначають, що ударні дрони продовжують активно знищувати військові цілі російських загарбників. Завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам "Сич" воїни ГУР МО України регулярно влаштовують росіянам вогненні нічні "дискотеки".

На відео, опублікованому українською розвідкою, видно чергові епізоди знищення та ураження ворожих польових командних пунктів, складів, замаскованої техніки, транспорту, місць скупчення російських окупантів.

"Ритм створюють майстри групи "Партизана", — зазначили у ГУР. А також нагадали, що "Сичі" для розвідників придбали завдяки внескам українців, які взяли участь у благодійній кампанії телемарафону "Єдині новини" ― тоді вдалось зібрати 25 мільйонів гривень.

У вересні 2024 року Благодійний фонд Діани Подолянчук закупив та передав підрозділам ГУР МО України 14 "Сичів", здатних нести до 4 кілограмів корисного навантаження. Нині ударно-розвідувальні "Сичі" продовжують виявляти ворожі цілі та знищувати їх.

Раніше військові ЗСУ оприлюднили відео, де видно, як українські захисники ведуть вогонь із гаубиці M777, завдаючи нищівних ударів по місцях скупчення російських окупантів.

Зазначимо, що у ніч проти 1 квітня російські загарбники запустили по Запорізькому напрямку дві ракети Х-59/69.