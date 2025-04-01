ГУР показало, как ударные дроны "Сыч" уничтожают цели РФ - видео

В ГУР показали огневую работу дронов "Сыч" по целям РФ — видео
Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как украинские защитники с помощью ударных дронов "Сыч" уничтожают вражеские цели. На видео продемонстрированы эпизоды уничтожения и поражения военных объектов РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР МОУ в Telegram.
В ГУР показали, как БпЛА "Сыч" уничтожают цели РФ
Украинские разведчики отмечают, что ударные дроны продолжают активно уничтожать военные цели российских захватчиков. Следовательно, благодаря ударно-разведывательным беспилотникам "Сыч" воины ГУР МО Украины регулярно устраивают россиянам огненные ночные "дискотеки".
На видео, опубликованном украинской разведкой, видны очередные эпизоды уничтожения и поражения вражеских полевых командных пунктов, складов, замаскированной техники, транспорта, мест скопления российских оккупантов.
"Ритм создают мастера группы "Партизана", — отметили в ГУР. А также напомнили, что "Сычи" для разведчиков приобрели благодаря взносам украинцев, которые приняли участие в благотворительной кампании телемарафона "Единые новости" — тогда удалось собрать 25 миллионов гривен.
В сентябре 2024 года Благотворительный фонд Дианы Подолянчук закупил и передал подразделениям ГУР МО Украины 14 "Сычей", способных нести до 4 килограммов полезной нагрузки. Сейчас ударно-разведывательные "Сычи" продолжают выявлять вражеские цели и уничтожать их.
Ранее военные ВСУ обнародовали видео, где видно, как украинские защитники ведут огонь из гаубицы M777, нанося сокрушительные удары по местам скопления российских оккупантов.
Отметим, что в ночь на 1 апреля, российские захватчики запустили по Запорожскому направлению две ракеты Х-59/69.
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