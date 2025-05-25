Азовців не повернули з полону — Юсов назвав причину

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: скриншот

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пояснив, що серед звільнених військовополонених не було воїнів 12-ї бригади Нацгвардії "Азов". За його словами, Росія сама визначала, кого готова віддати.

Про це Андрій Юсов сказав під час обміну військовополоненими у неділю, 25 травня.

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Юсов роз’яснив, що обмін у форматі "1000 на 1000" відбувався за домовленістю, коли Росія надала списки осіб, яких готова звільнити, і Україна зробила те саме.

"Україна працює у дуже важких умовах повномасштабного вторгнення, і Маріупольський гарнізон — це один із пріоритетних напрямків із повернення. І результати цієї роботи вже є", — зауважив представник ГУР.

За його словами, кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий додому. Юсов наголосив, що Україна бореться за кожного свого громадянина.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально повідомили, як відбулося повернення тисячі захисників з російського полону протягом трьох днів.

Воїнів зустрічали рідні та друзі. Деякі з них чекали на обійми з близькою людиною понад два роки.