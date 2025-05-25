Азовців не повернули з полону — Юсов назвав причину

У ГУР пояснили, чому з полону не повернули "азовців"
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пояснив, що серед звільнених військовополонених не було воїнів 12-ї бригади Нацгвардії "Азов". За його словами, Росія сама визначала, кого готова віддати.
Про це Андрій Юсов сказав під час обміну військовополоненими у неділю, 25 травня.
"Азовці" досі в полоні
Юсов роз’яснив, що обмін у форматі "1000 на 1000" відбувався за домовленістю, коли Росія надала списки осіб, яких готова звільнити, і Україна зробила те саме.
"Україна працює у дуже важких умовах повномасштабного вторгнення, і Маріупольський гарнізон — це один із пріоритетних напрямків із повернення. І результати цієї роботи вже є", — зауважив представник ГУР.
За його словами, кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий додому. Юсов наголосив, що Україна бореться за кожного свого громадянина.
Нагадаємо, Новини.LIVE детально повідомили, як відбулося повернення тисячі захисників з російського полону протягом трьох днів.
Воїнів зустрічали рідні та друзі. Деякі з них чекали на обійми з близькою людиною понад два роки.
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