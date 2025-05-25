Азовцев не вернули из плена — Юсов назвал причину

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: скриншот

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов объяснил, что среди освобожденных военнопленных не было воинов 12-й бригады Нацгвардии "Азов". По его словам, Россия сама определяла, кого готова отдать.

Об этом Андрей Юсов сказал во время обмена военнопленными в воскресенье, 25 мая.

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Юсов разъяснил, что обмен в формате "1000 на 1000" происходил по договоренности, когда Россия предоставила списки лиц, которых готова освободить, и Украина сделала то же самое.

"Украина работает в очень тяжелых условиях полномасштабного вторжения, и Мариупольский гарнизон — это одно из приоритетных направлений по возвращению. И результаты этой работы уже есть", — отметил представитель ГУР.

По его словам, каждый, кто находится в российском плену, должен быть возвращен домой. Юсов подчеркнул, что Украина борется за каждого своего гражданина.

Напомним, Новини.LIVE подробно сообщили, как произошло возвращение тысячи защитников из российского плена в течение трех дней.

Воинов встречали родные и друзья. Некоторые из них ждали объятий с близким человеком более двух лет.