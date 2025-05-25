Зворушливі зустрічі — звільнені з полону 25 травня воїни повернулися до рідних

Зустріч українського воїна, якого повернули з полону 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Звільнені з російського полону українські воїни у неділю, 25 травня, нарешті зустрілися зі своїми близькими. Захисників зустрічали сімʼї та друзі.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зворушливі зустрічі з рідними

На відео можна побачити, як жінка Альона щемливо зустріла та обійняла звільненого з російського полону чоловіка Станіслава. Вони чекали на зустріч два з половиною роки.

"Самі страшні дні в моєму житті", — зазначив один зі звільнених захисників.

Він поділився, що не отримував листи від сімʼї, оскільки їх не віддають росіяни.

За словами іншого бійця Юрія, його зустрів друг дитинства, який також захищав Україну на фронті. Вони не бачилися три роки.

"Я думав, що його вбили", — каже друг звільненого захисника.

Юрій наголосив, що з ними Господь, який допомагає.

Ще один боєць на кріслі колісному розповів, що в полоні був у госпіталі, куди потрапив після того, як окупанти залишили його помирати. За його словами, воду він пив із калюж.

Крім того, додому повернувся захисник Анатолій з Кривого Рогу з 54-ї бригади. У полоні він мріяв сказати рідним, що він живий.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли, як протягом 23-25 травня відбувся масштабний обмін полоненими. Додому повернулися 1000 українських захисників.

А одного із воїнів зустріли маленька донька та дружина. Вдалося сфотографувати перші кадри обіймів.