Трогательные встречи — освобожденные из плена 25 мая воины вернулись к родным

Встреча украинского воина, которого вернули из плена 25 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Освобожденные из российского плена украинские воины в воскресенье, 25 мая, наконец встретились со своими близкими. Защитников встречали семьи и друзья.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Трогательные встречи с родными

На видео можно увидеть, как женщина Алена щемяще встретила и обняла освобожденного из российского плена мужа Станислава. Они ждали встречи два с половиной года.

"Самые страшные дни в моей жизни", — отметил один из освобожденных защитников.

Он поделился, что не получал письма от семьи, поскольку их не отдают россияне.

По словам другого бойца Юрия, его встретил друг детства, который также защищал Украину на фронте. Они не виделись три года.

"Я думал, что его убили", — говорит друг освобожденного защитника.

Юрий отметил, что с ними Господь, который помогает.

Еще один боец на кресле колесном рассказал, что в плену был в госпитале, куда попал после того, как оккупанты оставили его умирать. По его словам, воду он пил из луж.

Кроме того, домой вернулся защитник Анатолий из Кривого Рога из 54-й бригады. В плену он мечтал сказать родным, что он жив.

Напомним, Новини.LIVE рассказали, как в течение 23-25 мая состоялся масштабный обмен пленными. Домой вернулись 1000 украинских защитников.

А одного из воинов встретили маленькая дочь и жена. Удалось сфотографировать первые кадры объятий.