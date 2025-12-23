Чому ЗСУ відійшли з Сіверська — деталі від Генштабу

Українські військовослужбовці. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові відійшли від Сіверська Донецької області, де тривають важкі бої. Попри величезні втрати росіян, РФ не припиняє наступати. Однак місто перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація в Сіверську

"В районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі пояснили, що причина відходу ЗСУ полягає у збереженні життів українських військових і боєздатності підрозділів.

"Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем наших військ", — зазначили в ЗСУ.

Водночас військові уточнили, що ліквідовують російських загарбників, що перебувають у Сіверську, перерізають їхню логістику. Також працюють над тим, щоб ворог не міг прорватися далі.

"Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку. Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога", — додали в Генштабі.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські загарбники змінили тактику наступу в Донецькій області. Головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Віталій П’ясецкий пояснив, що причиною таких змін у діях ворога стали погодні умови.

Також ми повідомляли, яка ситуація на Покровському напрямку, куди нещодавно їздив Головком ЗСУ Олександр Сирський. Попри важкі бої, українські захисники продовжують стримувати ворога. Натомість російські солдати від безвиході вдаються до самокаліцтва.