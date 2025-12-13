Ситуація у Покровську та Мирнограді — Сирський відвідав напрямок

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація поблизу Покровська і Мирнограда залишається напруженою через посилення тиску з боку російських військ. Попри це, українські захисники продовжують утримувати оборону.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у суботу, 13 грудня.

Яка ситуація на Покровському напрямку

Генерал відвідав органи військового управління, які продовжують роботу на цьому напрямку. Сили оборони України продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри спроби російських військ наростити наступальний тиск.

"Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви", — розповів Сирський.

Головнокомандувач заслухав доповіді та дав завдання для командирів армійських корпусів і підрозділів. Зокрема, визначено конкретні кроки для посилення оборони та підвищення ефективності дій українських військ.

"Ми залишаємося вірними тактиці активної оборони. Ідеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, створення умов для наступних маневрів наших сил. Українські воїни, командувачі й командири свідомі своєї відповідальності та гідно виконують поставлені перед ними завдання", — наголосив Сирський.

Олександр Сирський під час візиту на Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, під час візиту головнокомандувач також відзначив українських військовослужбовців державними та відомчими нагородами, серед яких Орден Богдана Хмельницького І ступеня, почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест заслуги", "Сталевий хрест", "Срібний хрест", "Хрест "Військова честь".

