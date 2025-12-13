Ситуация в Покровске и Мирнограде — Сырский посетил направление

РФ перебрасывает резервы — Сырский посетил Покровское направление
Ситуация вблизи Покровска и Мирнограда остается напряженной из-за усиления давления со стороны российских войск. Несмотря на это, украинские защитники продолжают удерживать оборону.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в субботу, 13 декабря.
Какова ситуация на Покровском направлении
Генерал посетил органы военного управления, которые продолжают работу на этом направлении. Силы обороны Украины продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на попытки российских войск нарастить наступательное давление.
"Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы", — рассказал Сырский.
Главнокомандующий заслушал доклады и дал задания для командиров армейских корпусов и подразделений. В частности, определены конкретные шаги для усиления обороны и повышения эффективности действий украинских войск.
"Мы остаемся верными тактике активной обороны. Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий, создании условий для последующих маневров наших сил. Украинские воины, командующие и командиры осознают свою ответственность и достойно выполняют поставленные перед ними задачи", — подчеркнул Сырский.
Кроме того, во время визита главнокомандующий также отметил украинских военнослужащих государственными и ведомственными наградами, среди которых Орден Богдана Хмельницкого I степени, почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Крест заслуги", "Стальной крест", "Серебряный крест", "Крест "Военная честь".
