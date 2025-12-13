Видео
Главная Армия РФ перебрасывает резервы — Сырский посетил Покровское направление

РФ перебрасывает резервы — Сырский посетил Покровское направление

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 12:38
Ситуация в Покровске и Мирнограде — Сырский посетил направление
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация вблизи Покровска и Мирнограда остается напряженной из-за усиления давления со стороны российских войск. Несмотря на это, украинские защитники продолжают удерживать оборону.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в субботу, 13 декабря.

Читайте также:

Какова ситуация на Покровском направлении

Генерал посетил органы военного управления, которые продолжают работу на этом направлении. Силы обороны Украины продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на попытки российских войск нарастить наступательное давление.

"Обстановка остается сложной. Противник пытается усилить давление на наши оборонительные позиции, перебрасывает сюда дополнительные резервы", — рассказал Сырский.

Главнокомандующий заслушал доклады и дал задания для командиров армейских корпусов и подразделений. В частности, определены конкретные шаги для усиления обороны и повышения эффективности действий украинских войск.

"Мы остаемся верными тактике активной обороны. Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий, создании условий для последующих маневров наших сил. Украинские воины, командующие и командиры осознают свою ответственность и достойно выполняют поставленные перед ними задачи", — подчеркнул Сырский.

Сирський відвідав Покровський напрямок
Александр Сырский во время визита на Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, во время визита главнокомандующий также отметил украинских военнослужащих государственными и ведомственными наградами, среди которых Орден Богдана Хмельницкого I степени, почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Крест заслуги", "Стальной крест", "Серебряный крест", "Крест "Военная честь".

Напомним, ранее военный командир рассказал о попытках РФ прорваться к Покровску со стороны Мирнограда.

А также стало известно, как Россия скрывает настоящие потери возле Покровска.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
