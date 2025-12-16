Окупанти на Покровському напрямку калічать себе, щоб уникнути штурмів

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

На Покровському напрямку російські окупанти навмисно калічать себе. Таким чином, противник намагається перечекати хвилю штурмів.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у вівторок, 16 грудня.

Окупанти калічать себе на Покровському напрямку

Агенти "АТЕШ" у Донецькому військовому госпіталі фіксують приплив окупантів з 1441-го мотострілецького полку. Загарбники надходять з нетиповими пораненнями і пошкодженнями. Крім того, вони визнають, що роблять це навмисно, намагаючись уникнути нездійсненних завдань, які ставить командування.

"Солдати розповідають, що їх відправляють на штурм позицій без підготовки, без укріплень, без техніки і навіть без нормального забезпечення. Людей фактично виштовхують на передову, де дають наказ "взяти точку за будь-яку ціну". Ті, хто намагається відмовлятися, отримують погрози, позбавляються виплат або їм загрожують карцером", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього окупанти намагаються отримати легкі поранення, щоб опинитися в госпіталі та перечекати штурми. Однак в реальності так щастить не всім, оскільки деяких після лікування повертають назад і знову кидають у бій.

"У ряді російських підрозділів настала криза, при якій люди готові завдавати собі шкоди, аби тільки не виконувати накази командирів. Так руйнується боєздатність підрозділів, зростає ненависть до командування і посилюється внутрішній конфлікт", — додали в "АТЕШ".

Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, українські воїни вибухівкою знищили трубу, якою окупанти заходили на північну околицю Купʼянська.

Раніше у ССО показали, як ліквідували пʼятьох російських загарбників у Донецькій області.