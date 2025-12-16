Оккупанты на Покровском направлении калечат себя, чтобы избежать штурмов

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

На Покровском направлении российские оккупанты намеренно калечат себя. Таким образом, противник пытается переждать волну штурмов.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram во вторник, 16 декабря.

Оккупанты калечат себя на Покровском направлении

Агенты "АТЕШ" в Донецком военном госпитале фиксируют приток оккупантов из 1441-го мотострелкового полка. Захватчики поступают с нетипичными ранениями и повреждениями. Кроме того, они признают, что делают это намеренно, пытаясь избежать невыполнимых задач, которые ставит командование.

"Солдаты рассказывают, что их отправляют на штурм позиций без подготовки, без укреплений, без техники и даже без нормального обеспечения. Людей фактически выталкивают на передовую, где дают приказ "взять точку любой ценой". Те, кто пытается отказываться, получают угрозы, лишаются выплат или им угрожают карцером", — говорится в сообщении.

Вследствие этого оккупанты пытаются получить легкие ранения, чтобы оказаться в госпитале и переждать штурмы. Однако в реальности так везет не всем, поскольку некоторых после лечения возвращают обратно и снова бросают в бой.

"В ряде российских подразделений наступил кризис, при котором люди готовы наносить себе вред, лишь бы только не выполнять приказы командиров. Так разрушается боеспособность подразделений, растет ненависть к командованию и усиливается внутренний конфликт", — добавили в "АТЕШ".

