Главная Армия Оккупанты под Покровском калечат себя, чтобы переждать штурмы

Оккупанты под Покровском калечат себя, чтобы переждать штурмы

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 23:53
Оккупанты на Покровском направлении калечат себя, чтобы избежать штурмов
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

На Покровском направлении российские оккупанты намеренно калечат себя. Таким образом, противник пытается переждать волну штурмов.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram во вторник, 16 декабря.

Читайте также:

Оккупанты калечат себя на Покровском направлении

Агенты "АТЕШ" в Донецком военном госпитале фиксируют приток оккупантов из 1441-го мотострелкового полка. Захватчики поступают с нетипичными ранениями и повреждениями. Кроме того, они признают, что делают это намеренно, пытаясь избежать невыполнимых задач, которые ставит командование.

"Солдаты рассказывают, что их отправляют на штурм позиций без подготовки, без укреплений, без техники и даже без нормального обеспечения. Людей фактически выталкивают на передовую, где дают приказ "взять точку любой ценой". Те, кто пытается отказываться, получают угрозы, лишаются выплат или им угрожают карцером", — говорится в сообщении.

Вследствие этого оккупанты пытаются получить легкие ранения, чтобы оказаться в госпитале и переждать штурмы. Однако в реальности так везет не всем, поскольку некоторых после лечения возвращают обратно и снова бросают в бой.

"В ряде российских подразделений наступил кризис, при котором люди готовы наносить себе вред, лишь бы только не выполнять приказы командиров. Так разрушается боеспособность подразделений, растет ненависть к командованию и усиливается внутренний конфликт", — добавили в "АТЕШ".

Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, украинские воины взрывчаткой уничтожили трубу, по которой оккупанты заходили на северную окраину Купянска.

Ранее в ССО показали, как ликвидировали пятерых российских захватчиков в Донецкой области.

война Донецкая область оккупанты ранение АТЕШ Покровск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
