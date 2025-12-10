ССО Украины уничтожили группу российских оккупантов в лесах Донецкой области

Ликвидация оккупанта. Фото: кадр из видео

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ликвидировали группу российских оккупантов в Донецкой области. В целом удалось уничтожить пятерых захватчиков.

Видео публикует пресс-служба ССО в Telegram в среду, 10 декабря.

Реклама

Читайте также:

Уничтожение оккупантов в Донецкой области

Операторы восьмого полка ССО во время выполнения специальных действий в лесной местности Донецкой области успешно ликвидировали пятерых оккупантов.

"Пользуясь погодными условиями, враг хотел просочиться в тыл украинских позиций, однако группа ССО Украины помешала им в этом", — говорится в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, какая сейчас ситуация возле Покровска.

А на Александровском направлении воины ВСУ взяли в плен шестерых захватчиков.