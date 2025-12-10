ССО України знищили групу російських окупантів у лісах Донеччини

ССО знищили пʼятьох окупантів у Донецькій області — відео
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України ліквідували групу російських окупантів у Донецькій області. Загалом вдалося знищити пʼятьох загарбників.
Відео публікує пресслужба ССО у Telegram у середу, 10 грудня.
Знищення окупантів у Донецькій області
Оператори восьмого полку ССО під час виконання спеціальних дій у лісовій місцевості Донецької області успішно ліквідували пʼятьох окупантів.
"Користуючись погодними умовами, ворог хотів просочитись в тил українських позицій, проте група ССО Україна завадила їм в цьому", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, яка наразі ситуація біля Покровська.
А на Олександрівському напрямку воїни ЗСУ взяли в полон шістьох загарбників.
