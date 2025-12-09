Відео
Головна Армія ЗСУ взяли в полон шістьох окупантів на Дніпропетровщині — відео

ЗСУ взяли в полон шістьох окупантів на Дніпропетровщині — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 17:02
ЗСУ взяли в полон шістьох окупантів на Олександрівському напрямку
Збройні сили України на фронті. Фото: Генштаб

Двоє бійців 67 окремої механізованої бригади ЗСУ захопили в полон шістьох російських військовослужбовців. Це сталося під час операції на Олександрівському напрямку.

Про це повідомили самі військові бригади у Facebook.

Читайте також:

Операція на Олександрівському напрямку

За даними бригади, під час проведення ударно-пошукових дій бійці 3-го механізованого батальйону прийняли вольове рішення протистояти переважаючим силам противника. Завдяки цьому вони не лише взяли ворога в полон, а й зберегли життя полонених, підкреслили у повідомленні.

На відеокадрах видно, як під час евакуації артилерія противника намагається обстріляти власні позиції. В бригаді зазначили, що це свідчить про знецінення життя особового складу ворога, який кидають на вірну смерть.

"Не зважаючи на постійну навалу і безкінечні спроби ворога прорвати нашу оборону 67 окрема механізована бригада гідно тримає стрій і рухається тільки вперед, звільняючи українську землю", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада омбудсмен заявив про ймовірний розстріл двох військових ЗСУ. Це трапилося на околицях Затишшя Запорізької області.

Згодом з'явилася інформація, що розстріляних воїнів ЗСУ, могло бути більше. Подія сталася 13 листопада.

війна ЗСУ Дніпропетровська область полонені війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
