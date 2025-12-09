ЗСУ взяли в полон шістьох окупантів на Олександрівському напрямку

ЗСУ взяли в полон шістьох окупантів на Дніпропетровщині — відео
Двоє бійців 67 окремої механізованої бригади ЗСУ захопили в полон шістьох російських військовослужбовців. Це сталося під час операції на Олександрівському напрямку.
Про це повідомили самі військові бригади у Facebook.
Операція на Олександрівському напрямку
За даними бригади, під час проведення ударно-пошукових дій бійці 3-го механізованого батальйону прийняли вольове рішення протистояти переважаючим силам противника. Завдяки цьому вони не лише взяли ворога в полон, а й зберегли життя полонених, підкреслили у повідомленні.
На відеокадрах видно, як під час евакуації артилерія противника намагається обстріляти власні позиції. В бригаді зазначили, що це свідчить про знецінення життя особового складу ворога, який кидають на вірну смерть.
"Не зважаючи на постійну навалу і безкінечні спроби ворога прорвати нашу оборону 67 окрема механізована бригада гідно тримає стрій і рухається тільки вперед, звільняючи українську землю", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 листопада омбудсмен заявив про ймовірний розстріл двох військових ЗСУ. Це трапилося на околицях Затишшя Запорізької області.
Згодом з'явилася інформація, що розстріляних воїнів ЗСУ, могло бути більше. Подія сталася 13 листопада.
