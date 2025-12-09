ВСУ взяли в плен шестерых оккупантов на Александровском направлении

Вооруженные силы Украины на фронте. Фото: Генштаб

Двое бойцов 67 отдельной механизированной бригады ВСУ захватили в плен шестерых российских военнослужащих. Это произошло во время операции на Александровском направлении.

Об этом сообщили сами военные бригады в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Операция на Александровском направлении

По данным бригады, во время проведения ударно-поисковых действий бойцы 3-го механизированного батальона приняли волевое решение противостоять превосходящим силам противника. Благодаря этому они не только взяли врага в плен, но и сохранили жизнь пленных, подчеркнули в сообщении.

На видеокадрах видно, как во время эвакуации артиллерия противника пытается обстрелять собственные позиции. В бригаде отметили, что это свидетельствует об обесценивании жизни личного состава врага, который бросают на верную смерть.

"Несмотря на постоянное нашествие и бесконечные попытки врага прорвать нашу оборону 67 отдельная механизированная бригада достойно держит строй и движется только вперед, освобождая украинскую землю", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября омбудсмен заявил о вероятном расстреле двух военных ВСУ. Это случилось в окрестностях Затишья Запорожской области.

Впоследствии появилась информация, что расстрелянных воинов ВСУ, могло быть больше. Происшествие произошло 13 ноября.