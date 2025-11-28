Прикордонники показали роботу дронів на фронті на Вовчанському напрямку

Російський безпілотник за мить до знищення. Фото: кадр з відео

Українські прикордонники, які входять до складу бригади "Форпост", продовжують завдавати щоденних ударів по укріпленнях російських військ на Вовчанському напрямку. Окремо здійснюють й атаки по розвідувальним російським безпілотникам.

Відеокадрами поділилися у пресслужбі ДПСУ.

Українські військовослужбовці відпрацювали по дрону російських військ

На кадрах видно, як український дрон успішно знищив російський розвідувальник безпілотник.

"Прикордонники бригади "Форпост" за допомогою безпілотника "Vampire" щодня працюють по позиціях окупантів на Вовчанському напрямку. Скиди накривають посадки та лісосмуги, де ховається противник", — повідомили прикордонники.

