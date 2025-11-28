Пограничники показали работу дронов на фронте на Волчанском направлении

Пограничники уничтожают россиян на Волчанском направлении - видео
Украинские пограничники, которые входят в состав бригады "Форпост", продолжают наносить ежедневные удары по укреплениям российских войск на Волчанском направлении. Отдельно осуществляют и атаки по разведывательным российским беспилотникам.
Видеокадрами поделились в пресс-службе ГПСУ.
Украинские военнослужащие отработали по дрону российских войск
На кадрах видно, как украинский дрон успешно уничтожил российский разведывательный беспилотник.
"Пограничники бригады "Форпост" с помощью беспилотника "Vampire" ежедневно работают по позициям оккупантов на Волчанском направлении. Сбросы накрывают посадки и лесополосы, где скрывается противник", — сообщили пограничники.
