Пограничники уничтожают россиян на Волчанском направлении - видео

Пограничники уничтожают россиян на Волчанском направлении - видео

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 13:58
Пограничники показали работу дронов на фронте на Волчанском направлении
Российский беспилотник за мгновение до уничтожения. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники, которые входят в состав бригады "Форпост", продолжают наносить ежедневные удары по укреплениям российских войск на Волчанском направлении. Отдельно осуществляют и атаки по разведывательным российским беспилотникам.

Видеокадрами поделились в пресс-службе ГПСУ.

Читайте также:

Украинские военнослужащие отработали по дрону российских войск

На кадрах видно, как украинский дрон успешно уничтожил российский разведывательный беспилотник.

"Пограничники бригады "Форпост" с помощью беспилотника "Vampire" ежедневно работают по позициям оккупантов на Волчанском направлении. Сбросы накрывают посадки и лесополосы, где скрывается противник", — сообщили пограничники.

Напомним, военнослужащие ВСУ показали видеокадры боев неподалеку Гуляйполя.

Также стало известно, на сколько продвинулись российские войска в окрестностях Гуляйполя в Запорожской области.

ВСУ беспилотники Харьковская область дроны война в Украине фронт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
