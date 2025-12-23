Видео
В Генштабе заявили об отходе ВСУ из Северска - детали

В Генштабе заявили об отходе ВСУ из Северска - детали

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 17:45
Почему ВСУ отошли из Северска - детали от Генштаба
срочная новость

Украинские военные отошли от Северска Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои. Несмотря на огромные потери россиян, РФ не прекращает наступать. Однако город находится под огневым контролем ВСУ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Какова ситуация в Северске

"В районе Северска продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и несмотря на существенные потери продолжают активные наступательные действия",- говорится в сообщении.

В Генштабе объяснили, что причина отхода ВСУ заключается в сохранении жизней украинских военных и боеспособности подразделений.

"Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой. Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях. Город остается под огневым контролем наших войск",- отметили в ВСУ.

В то же время военные уточнили, что ликвидируют российских захватчиков, находящихся в Северске, перерезают их логистику. Также работают над тем, чтобы враг не мог прорваться дальше.

"Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении. Принимаются все меры для снижения наступательного потенциала частей и подразделений врага",- добавили в Генштабе.

Новость дополняется...

Генштаб ВСУ
Автор:
Инна Буряк
Автор:
Инна Буряк
