РФ майже не застосовує бронетехніку під Костянтинівкою — сержант 93-ї ОМБр

Зруйновані будинки у прифронтовому місті Костянтинівка. Фото: Олег Петрасюк/Прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України

На напрямку фронту південно-західніше від Костянтинівки російські війська майже припинили використання бронетехніки. Основною причиною цього стали погодні умови, які ускладнюють пересування важкої техніки.

Про це повідомив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Віталій П’ясецкий в ефірі Ранок.LIVE.

Росіяни змінили тактику наступу через погані погодні умови

За його словами, за останній тиждень українські військові зафіксували лише одну спробу застосування бронетехніки на цій ділянці фронту. Йдеться про два бронетранспортери з піхотою, які намагалися просунутися до українських позицій для проведення штурмових дій. Втім обидві машини разом із піхотою були уражені та знищені.

"Погода не можна сказати, що вона не є сприятливою для противника, вона не є сприятливою для застосування бронетехніки, тому що морозу сильного ще поки що немає, ґрунт доволі слабкий і навіть якщо бронетехніка піде, їй потрібно буде рухатися певними, скажімо, шляхами, які ми перерізаємо, застосувавши інженерні загородження або мінно-вибухові загородження. Тому він все-таки застосовує в більшості це піхоту", — повідомив Віталій П'ясецький.

Основна тактика російських військ знову зводиться до застосування малих піхотних груп. Вони намагаються непомітно проникати між українськими позиціями, знаходити укриття, накопичуватися та вже з цих вихідних точок проводити штурмові дії.

Водночас піхотні групи через мінливу погоду виявляти складніше. Часті тумани ускладнюють ефективну розвідку, зокрема з повітря.

Однак, як наголосив Віталій П’ясецкий, українські військові застосовують не лише візуальну розвідку з використанням безпілотників, а й інші технічні засоби.

