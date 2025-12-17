Відео
Головна Армія Росіяни змінили тактику просування на фронті через погодні умови

Росіяни змінили тактику просування на фронті через погодні умови

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 14:51
РФ майже не застосовує бронетехніку під Костянтинівкою — сержант 93-ї ОМБр
Зруйновані будинки у прифронтовому місті Костянтинівка. Фото: Олег Петрасюк/Прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Збройних сил України

На напрямку фронту південно-західніше від Костянтинівки російські війська майже припинили використання бронетехніки. Основною причиною цього стали погодні умови, які ускладнюють пересування важкої техніки.

Про це повідомив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Віталій П’ясецкий в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Росіяни змінили тактику наступу через погані погодні умови

За його словами, за останній тиждень українські військові зафіксували лише одну спробу застосування бронетехніки на цій ділянці фронту. Йдеться про два бронетранспортери з піхотою, які намагалися просунутися до українських позицій для проведення штурмових дій. Втім обидві машини разом із піхотою були уражені та знищені.

"Погода не можна сказати, що вона не є сприятливою для противника, вона не є сприятливою для застосування бронетехніки, тому що морозу сильного ще поки що немає, ґрунт доволі слабкий і навіть якщо бронетехніка піде, їй потрібно буде рухатися певними, скажімо, шляхами, які ми перерізаємо, застосувавши інженерні загородження або мінно-вибухові загородження. Тому він все-таки застосовує в більшості це піхоту", — повідомив Віталій П'ясецький. 

Основна тактика російських військ знову зводиться до застосування малих піхотних груп. Вони намагаються непомітно проникати між українськими позиціями, знаходити укриття, накопичуватися та вже з цих вихідних точок проводити штурмові дії.

Водночас піхотні групи через мінливу погоду виявляти складніше. Часті тумани ускладнюють ефективну розвідку, зокрема з повітря.

Однак, як наголосив Віталій П’ясецкий, українські військові застосовують не лише візуальну розвідку з використанням безпілотників, а й інші технічні засоби.

Нагадаємо, тим часом росіяни змінили тактику й просування на Гуляйпільському напрямку. ЗСУ помітили нову тенденцію.

Попри це, російські війська зазнають значних втрат. Володимир Зеленський сказав, скільки військових втрачає армія РФ щомісяця

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
