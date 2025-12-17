РФ почти не применяет бронетехнику под Константиновкой — сержант 93-й ОМБр

Разрушенные дома в прифронтовом городе Константиновка. Фото: Олег Петрасюк/Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных сил Украины

На направлении фронта юго-западнее Константиновки российские войска почти прекратили использование бронетехники. Основной причиной этого стали погодные условия, которые затрудняют передвижение тяжелой техники.

Об этом сообщил главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады Виталий Пьясецкий в эфире Ранок.LIVE.

Россияне изменили тактику наступления из-за плохих погодных условий

По его словам, за последнюю неделю украинские военные зафиксировали лишь одну попытку применения бронетехники на этом участке фронта. Речь идет о двух бронетранспортерах с пехотой, которые пытались продвинуться к украинским позициям для проведения штурмовых действий. Впрочем обе машины вместе с пехотой были поражены и уничтожены.

"Погода нельзя сказать, что она не является благоприятной для противника, она не является благоприятной для применения бронетехники, потому что мороза сильного еще пока нет, почва довольно слабая и даже если бронетехника пойдет, ей нужно будет двигаться определенными, скажем, путями, которые мы перерезаем, применив инженерные заграждения или минно-взрывные заграждения. Поэтому он все-таки применяет в большинстве это пехоту", — сообщил Виталий Пясецкий.

Основная тактика российских войск снова сводится к применению малых пехотных групп. Они пытаются незаметно проникать между украинскими позициями, находить укрытия, накапливаться и уже из этих исходных точек проводить штурмовые действия.

В то же время пехотные группы из-за переменчивой погоды выявлять сложнее. Частые туманы затрудняют эффективную разведку, в частности с воздуха.

Однако, как отметил Виталий Пьясецкий, украинские военные применяют не только визуальную разведку с использованием беспилотников, но и другие технические средства.

