Україна
Россияне изменили тактику продвижения на фронте из-за погоды

Россияне изменили тактику продвижения на фронте из-за погоды

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 14:51
РФ почти не применяет бронетехнику под Константиновкой — сержант 93-й ОМБр
Разрушенные дома в прифронтовом городе Константиновка. Фото: Олег Петрасюк/Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных сил Украины

На направлении фронта юго-западнее Константиновки российские войска почти прекратили использование бронетехники. Основной причиной этого стали погодные условия, которые затрудняют передвижение тяжелой техники.

Об этом сообщил главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады Виталий Пьясецкий в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Россияне изменили тактику наступления из-за плохих погодных условий

По его словам, за последнюю неделю украинские военные зафиксировали лишь одну попытку применения бронетехники на этом участке фронта. Речь идет о двух бронетранспортерах с пехотой, которые пытались продвинуться к украинским позициям для проведения штурмовых действий. Впрочем обе машины вместе с пехотой были поражены и уничтожены.

"Погода нельзя сказать, что она не является благоприятной для противника, она не является благоприятной для применения бронетехники, потому что мороза сильного еще пока нет, почва довольно слабая и даже если бронетехника пойдет, ей нужно будет двигаться определенными, скажем, путями, которые мы перерезаем, применив инженерные заграждения или минно-взрывные заграждения. Поэтому он все-таки применяет в большинстве это пехоту", — сообщил Виталий Пясецкий.

Основная тактика российских войск снова сводится к применению малых пехотных групп. Они пытаются незаметно проникать между украинскими позициями, находить укрытия, накапливаться и уже из этих исходных точек проводить штурмовые действия.

В то же время пехотные группы из-за переменчивой погоды выявлять сложнее. Частые туманы затрудняют эффективную разведку, в частности с воздуха.

Однако, как отметил Виталий Пьясецкий, украинские военные применяют не только визуальную разведку с использованием беспилотников, но и другие технические средства.

Напомним, тем временем россияне изменили тактику и продвижение на Гуляйпольском направлении. ВСУ заметили новую тенденцию.

Несмотря на это, российские войска несут значительные потери. Владимир Зеленский сказал, сколько военных теряет армия РФ ежемесячно.

российские войска ВСУ Донецкая область фронт пехота
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
