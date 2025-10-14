Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Генштабі показали, як ЗСУ знищують росіян під Покровськом

У Генштабі показали, як ЗСУ знищують росіян під Покровськом

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 14:45
ЗСУ просунулися на Донеччині та знищили окупантів — відео
Російська військова техніка. Фото: кадр з відео

Українські військові протягом минулої доби провели пошук та знищили російських окупантів у Покровському районі Донецької області. Йдеться про територію 3,4 кв. км.

Про це повідомила пресслужба Генштаб ЗСУ у Facebook у вівторок, 14 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Знищення окупантів у Донецькій області

Ворог здійснює невдалі спроби просунути на деяких напрямках фронту, але воїни ЗСУ ефектно знищують окупантів.

Знищення російської техніки
Знищення російської техніки в Донецькій області. Фото: кадр з відео

"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км. Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону", — зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Станом на 13 жовтня під час Добропільський операції вдалося звільнити 182,4 кв. км. Крім того, ще 224,7 кв. км зачищено від ДРГ Росії.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський заявив, що перебіг сучасної війни значною мірою формує розвиток ударних безпілотників.

Крім того, протягом минулої доби на фронті сталося 190 бойових зіткнень на різних напрямках.

війна ЗСУ Донецька область окупанти Покровськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації