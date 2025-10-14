ЗСУ просунулися на Донеччині та знищили окупантів — відео

Російська військова техніка. Фото: кадр з відео

Українські військові протягом минулої доби провели пошук та знищили російських окупантів у Покровському районі Донецької області. Йдеться про територію 3,4 кв. км.

Про це повідомила пресслужба Генштаб ЗСУ у Facebook у вівторок, 14 жовтня.

Знищення окупантів у Донецькій області

Ворог здійснює невдалі спроби просунути на деяких напрямках фронту, але воїни ЗСУ ефектно знищують окупантів.

Знищення російської техніки в Донецькій області. Фото: кадр з відео

"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км. Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону", — зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Станом на 13 жовтня під час Добропільський операції вдалося звільнити 182,4 кв. км. Крім того, ще 224,7 кв. км зачищено від ДРГ Росії.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський заявив, що перебіг сучасної війни значною мірою формує розвиток ударних безпілотників.

Крім того, протягом минулої доби на фронті сталося 190 бойових зіткнень на різних напрямках.