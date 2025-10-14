Сирський розповів про нові медичні технології ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що сучасні умови війни визначаються розвитком ударних дронів. Він наголосив, що головним пріоритетом залишається збереження життя українських військових завдяки вдосконаленню логістики, медицини та цифрових інструментів.

Про це Сирський повідомив в офіційному Telegram-каналі Генштабу ЗСУ у вівторок, 14 жовтня.

Олександр Сирський зазначив, що на сучасному етапі війни основний вплив на перебіг бойових дій мають ударні дрони, які формують нові виклики для українських військових. За його словами, зростання "кілл-зони" до десяти кілометрів потребує швидких рішень у сфері медичної евакуації. Він підкреслив, що роль логістики та медичних служб у таких умовах стає критичною.

Допис Сирського у Telegram. Фото: скриншот

"На нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а "кілл-зона" сягає вже 10 кілометрів. За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини", — наголосив Сирський.

Генерал повідомив, що у Збройних силах уже запроваджено інноваційні медичні рішення, зокрема портативні комплекси FMC для дистанційних консультацій між лікарями тилових госпіталів і військовими на передовій. Ця система дозволяє передавати дані ЕКГ, ультразвукові та інші медичні показники у режимі реального часу. Сирський також додав, що перша партія обладнання вже успішно застосовується у військах, а досвід його використання планують масштабувати по всій армії.

Нагадаємо, що в застосунку "Армія+" запущено новий навчальний курс "Тактична медицина", який допомагає військовим опанувати навички надання першої допомоги на полі бою та рятувати життя у критичних ситуаціях.

Раніше ми також інформували, що заняття з тактичної медицини у застосунку "Армія+" проводять інструктори 4-го окремого медичного батальйону, ґрунтуючись на власному практичному досвіді.