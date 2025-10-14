Сырский рассказал о новых медицинских технологиях ВСУ

Александр Сырский. Фото: Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что современные условия войны определяются развитием ударных дронов. Он подчеркнул, что главным приоритетом остается сохранение жизни украинских военных благодаря совершенствованию логистики, медицины и цифровых инструментов.

Об этом Сырский сообщил в официальном Telegram-канале Генштаба ВСУ во вторник, 14 октября.

Александр Сырский отметил, что на современном этапе войны основное влияние на ход боевых действий имеют ударные дроны, которые формируют новые вызовы для украинских военных. По его словам, рост "килл-зоны" до десяти километров требует быстрых решений в сфере медицинской эвакуации. Он подчеркнул, что роль логистики и медицинских служб в таких условиях становится критической.

Сообщение Сырского в Telegram. Фото: скриншот

"На нынешнем этапе войны реалии поля боя определяют ударные дроны, а "килл-зона" достигает уже 10 километров. При таких условиях для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают способности нашей логистики и военной медицины", — подчеркнул Сирский.

Генерал сообщил, что в Вооруженных силах уже введены инновационные медицинские решения, в частности портативные комплексы FMC для дистанционных консультаций между врачами тыловых госпиталей и военными на передовой. Эта система позволяет передавать данные ЭКГ, ультразвуковые и другие медицинские показатели в режиме реального времени. Сырский также добавил, что первая партия оборудования уже успешно применяется в войсках, а опыт его использования планируют масштабировать по всей армии.

Напомним, что в приложении "Армия+" запущен новый учебный курс "Тактическая медицина", который помогает военным овладеть навыками оказания первой помощи на поле боя и спасать жизни в критических ситуациях.

Ранее мы также информировали, что занятия по тактической медицине в приложении "Армия+" проводят инструкторы 4-го отдельного медицинского батальона, основываясь на собственном практическом опыте.