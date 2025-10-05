Видео
Главная Армия Новый курс в "Армия+" — обучают тактической медицине

Новый курс в "Армия+" — обучают тактической медицине

Дата публикации 5 октября 2025 04:30
В приложении "Армия+" теперь обучают тактической медицине
Военные оказывают помощь раненому. Фото иллюстративное: tacmed.ua

В приложении "Армия+" стартовал новый курс по тактической медицине. Уроки преподают инструкторы 4-го отдельного медицинского батальона.

Об этом в субботу, 4 октября, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Читайте также:

Что известно о новом курсе

Обучение происходит на основе практического опыта. Благодаря новому курсу военные смогут получить базовые знания по тактической медицине: алгоритм MARCH и остановки массивных кровотечений, правила эвакуации, оказание помощи при ожогах, переломах или травмах головы.

"На поле боя скорая медицинская помощь раненому бойцу может спасти ему жизнь. Каждая минута своевременной помощи здесь бесценна", — отметили в Генштабе.

Напомним, в "Армия+" запустили новый курс из 11 модулей и почти трех десятков уроков. Он обучает тактической медицине.

Также мы сообщали, что в "Армия+" вскоре появится новая функция. Военные, которые хотят сменить место службы, смогут подавать электронный рапорт.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
