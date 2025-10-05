Відео
Новий курс в "Армія+" — навчають тактичної медицини

Новий курс в "Армія+" — навчають тактичної медицини

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 04:30
У застосунку "Армія+" тепер навчають тактичної медицини
Військові надають допомогу пораненому. Фото ілюстративне: tacmed.ua

У застосунку "Армія+" стартував новий курс із тактичної медицини. Уроки викладають інструктори 4-го окремого медичного батальйону.

Про це в суботу, 4 жовтня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо про новий курс

Навчання відбувається на основі практичного досвіду. Завдяки новому курсу військові зможуть отримати базові знання з тактичної медицини: алгоритм MARCH і зупинки масивних кровотеч, правила евакуації, надання допомоги при опіках, переломах чи травмах голови.

"На полі бою швидка медична допомога пораненому бійцю може врятувати йому життя. Кожна хвилина своєчасної допомоги тут безцінна", — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, в "Армія+" запустили новий курс з 11 модулів і майже трьох десятків уроків. Він навчає тактичній медицині.

Також ми повідомляли, що в "Армія+" незабаром з'явиться нова функція. Військові, які хочуть змінити місце служби, зможуть подавати електронний рапорт.

допомога тактична медицина поранення військовослужбовці курс Армія+
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
