У застосунку "Армія+" тепер навчають тактичної медицини

Військові надають допомогу пораненому. Фото ілюстративне: tacmed.ua

У застосунку "Армія+" стартував новий курс із тактичної медицини. Уроки викладають інструктори 4-го окремого медичного батальйону.

Про це в суботу, 4 жовтня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про новий курс

Навчання відбувається на основі практичного досвіду. Завдяки новому курсу військові зможуть отримати базові знання з тактичної медицини: алгоритм MARCH і зупинки масивних кровотеч, правила евакуації, надання допомоги при опіках, переломах чи травмах голови.

"На полі бою швидка медична допомога пораненому бійцю може врятувати йому життя. Кожна хвилина своєчасної допомоги тут безцінна", — наголосили в Генштабі.

Також ми повідомляли, що в "Армія+" незабаром з'явиться нова функція. Військові, які хочуть змінити місце служби, зможуть подавати електронний рапорт.