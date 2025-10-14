Яка ситуація на фронті за добу 13 жовтня — звіт Генштабу

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1329-та доба повномасштабної війни РФ проти України. Минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.

Про це йдеться у щоденному звіті Генерального штабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

Противник завдав 108 авіаударів, під час яких скинув 213 керованих авіабомб. Також ворог здійснив 4315 обстрілів, серед них — 69 із реактивних систем залпового вогню, та залучив 5214 дронів-камікадзе. Під авіаційні удари, зокрема, потрапили райони населених пунктів Барвінівка та Залізничне Запорізької області.

Сили оборони у відповідь завдали точкових ударів по позиціях противника: авіація, ракетні війська й артилерія уразили сім районів зосередження живої сили та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень. Противник завдав шість авіаударів, загалом скинув 11 керованих авіабомб і здійснив 157 артилерійських обстрілів, з них два — із РСЗВ.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки, Кутьківки, а також поблизу Бологівки, Дворічанського та Колодязного.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборону, атакуючи позиції українських військових поблизу Куп'янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 14 спроб просування ворога в районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське, а також у напрямку Ольгівки, Лиману та Дробишевого.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських підрозділів поблизу Ямполя, Серебрянки та Григорівки.

Слов'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку російські війська двічі штурмували позиції наших захисників у районі Ступочок.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку противника поблизу населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля та Полтавка.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку найактивніші бойові дії — українські захисники зупинили 65 атак ворога біля Володимирівки, Червоного Лиману, Мирнограда, Родинського, Новоукраїнки, Новоекономічного, Балагана, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Миролюбівки, Дачного, Філії та в напрямку Новопавлівки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак біля Іванівки, Олександрограда, Січневого, Вороного, Степового, Новомиколаївки, Новогригорівки, Ялти та Соснівки.

Олександрівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворожі сили чотири рази атакували позиції наших військ поблизу Степового.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку зафіксовано три спроби наступу противника в напрямку Антонівки.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські військові продовжують завдавати окупантам значних втрат у живій силі та техніці, послаблюючи їхній наступальний потенціал. Загальні втрати російської армії за минулу добу склали близько 1200 осіб, а також знищено 5 танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки.

