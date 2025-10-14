Яка ситуація на фронті за добу 13 жовтня — звіт Генштабу

ЗСУ на фронті відбили 190 атак РФ за добу — звіт Генштабу
Розпочалася 1329-та доба повномасштабної війни РФ проти України. Минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
Про це йдеться у щоденному звіті Генерального штабу ЗСУ.
Яка ситуація на фронті
Противник завдав 108 авіаударів, під час яких скинув 213 керованих авіабомб. Також ворог здійснив 4315 обстрілів, серед них — 69 із реактивних систем залпового вогню, та залучив 5214 дронів-камікадзе. Під авіаційні удари, зокрема, потрапили райони населених пунктів Барвінівка та Залізничне Запорізької області.
Сили оборони у відповідь завдали точкових ударів по позиціях противника: авіація, ракетні війська й артилерія уразили сім районів зосередження живої сили та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби окупантів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень. Противник завдав шість авіаударів, загалом скинув 11 керованих авіабомб і здійснив 157 артилерійських обстрілів, з них два — із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки, Кутьківки, а також поблизу Бологівки, Дворічанського та Колодязного.
На Куп'янському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборону, атакуючи позиції українських військових поблизу Куп'янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.
На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 14 спроб просування ворога в районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське, а також у напрямку Ольгівки, Лиману та Дробишевого.
На Слов'янському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських підрозділів поблизу Ямполя, Серебрянки та Григорівки.
На Краматорському напрямку російські війська двічі штурмували позиції наших захисників у районі Ступочок.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку противника поблизу населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля та Полтавка.
На Покровському напрямку найактивніші бойові дії — українські захисники зупинили 65 атак ворога біля Володимирівки, Червоного Лиману, Мирнограда, Родинського, Новоукраїнки, Новоекономічного, Балагана, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Миролюбівки, Дачного, Філії та в напрямку Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак біля Іванівки, Олександрограда, Січневого, Вороного, Степового, Новомиколаївки, Новогригорівки, Ялти та Соснівки.
На Гуляйпільському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку ворожі сили чотири рази атакували позиції наших військ поблизу Степового.
На Придніпровському напрямку зафіксовано три спроби наступу противника в напрямку Антонівки.
Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Українські військові продовжують завдавати окупантам значних втрат у живій силі та техніці, послаблюючи їхній наступальний потенціал. Загальні втрати російської армії за минулу добу склали близько 1200 осіб, а також знищено 5 танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки.
Нагадаємо, бійці ЗСУ відбили спробу наступу окупантів на Добропільському напрямку — уражено техніку та особовий склад ворога.
А також голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко висловився про ефективність мобільних груп ППО у боротьбі з дронами-камікадзе.
Читайте Новини.LIVE!