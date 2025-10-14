Відео
Головна Армія ЗСУ на фронті відбили 190 атак РФ за добу — звіт Генштабу

ЗСУ на фронті відбили 190 атак РФ за добу — звіт Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 09:16
Яка ситуація на фронті за добу 13 жовтня — звіт Генштабу
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1329-та доба повномасштабної війни РФ проти України. Минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.

Про це йдеться у щоденному звіті Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також:

Яка ситуація на фронті

Противник завдав 108 авіаударів, під час яких скинув 213 керованих авіабомб. Також ворог здійснив 4315 обстрілів, серед них — 69 із реактивних систем залпового вогню, та залучив 5214 дронів-камікадзе. Під авіаційні удари, зокрема, потрапили райони населених пунктів Барвінівка та Залізничне Запорізької області.

Сили оборони у відповідь завдали точкових ударів по позиціях противника: авіація, ракетні війська й артилерія уразили сім районів зосередження живої сили та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень. Противник завдав шість авіаударів, загалом скинув 11 керованих авіабомб і здійснив 157 артилерійських обстрілів, з них два — із РСЗВ.

Ситуація на фронті за добу 13-14 жовтня - Північно-Слобожанський і Курський напрямки
Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки, Кутьківки, а також поблизу Бологівки, Дворічанського та Колодязного.

Ситуація на фронті 13-14 жовтня - Південно-Слобожанський напрямок
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборону, атакуючи позиції українських військових поблизу Куп'янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

Ситуація на фронті 13-14 жовтня - Куп'янський напрямок
Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 14 спроб просування ворога в районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське, а також у напрямку Ольгівки, Лиману та Дробишевого.

Ситуація на фронті 13-14 жовтня - Лиманський напрямок
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських підрозділів поблизу Ямполя, Серебрянки та Григорівки.

Ситуація на фронті 13-14 жовтня - Слов'янський напрямок
Слов'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку російські війська двічі штурмували позиції наших захисників у районі Ступочок.

Ситуація на фронті 13-14 жовтня - Краматорський напрямок
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку противника поблизу населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля та Полтавка.

Ситуація на фронті 13-14 жовтня - Костянтинівський напрямок
Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку найактивніші бойові дії — українські захисники зупинили 65 атак ворога біля Володимирівки, Червоного Лиману, Мирнограда, Родинського, Новоукраїнки, Новоекономічного, Балагана, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Миролюбівки, Дачного, Філії та в напрямку Новопавлівки.

Ситуація на фронті 13-14 жовтня - Покровський напрямок
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак біля Іванівки, Олександрограда, Січневого, Вороного, Степового, Новомиколаївки, Новогригорівки, Ялти та Соснівки.

Ситуація на фронті 13-14 жовтня - Олександрівський напрямок
Олександрівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

Ситуація на фронті 13-14 жовтня - Гуляйпільський напрямок
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворожі сили чотири рази атакували позиції наших військ поблизу Степового.

Ситуація на фронті 13-14 жовтня - Оріхівський напрямок
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку зафіксовано три спроби наступу противника в напрямку Антонівки.

Ситуація на фронті 13-14 жовтня - Придніпровський напрямок
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські військові продовжують завдавати окупантам значних втрат у живій силі та техніці, послаблюючи їхній наступальний потенціал. Загальні втрати російської армії за минулу добу склали близько 1200 осіб, а також знищено 5 танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, бійці ЗСУ відбили спробу наступу окупантів на Добропільському напрямку — уражено техніку та особовий склад ворога.

А також голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко висловився про ефективність мобільних груп ППО у боротьбі з дронами-камікадзе.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
