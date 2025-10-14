Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Петренко пояснив низьку ефективність мобільних вогневих груп ППО

Петренко пояснив низьку ефективність мобільних вогневих груп ППО

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 07:09
Чому ППО стає складніше збивати російські дрони — у Третьому армійському корпусі пояснили
Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Getty

Ефективність мобільних груп ППО у боротьбі з дронами-камікадзе російських окупантів вкрай низька. Значно кращі результати демонструють авіаційні засоби та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це під час етеру "Вечір.LIVE" заявив голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко.

Реклама
Читайте також:

Скільки дронів РФ збивають мобільні групи ППО

За словами Петренка, результативність та ефективність вогневих мобільних груп у знищенні безпілотників можна оцінити трохи більше ніж нуль відсотків. Петренко пояснив, що сучасні іранські безпілотники "Шахед" оснащені 16 або 32 смуговими передавачами, придушення яких вимагає значної кількості РЕБ-установок.

"Якщо раніше треба було 8 установок, щоб зону закрити, то зараз треба 16, треба 32", — сказав військовий.

Військовий також відзначив перспективність використання дронів-перехоплювачів, які вже застосовуються для захисту Києва та інших міст.

Раніше ми повідомляли, що ППО Одеси у ніч на 13 жовтня знищила та подавила 21 безпілотник окупантів РФ. Частину з них збили військові моряки просто над Одещиною.

Також ми писали, що за минулу добу окупанти понад 500 разів вдарили по Запорізькій області.

ЗСУ ППО дрон Шахід-136 дрони війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації