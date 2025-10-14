Чому ППО стає складніше збивати російські дрони — у Третьому армійському корпусі пояснили

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Getty

Ефективність мобільних груп ППО у боротьбі з дронами-камікадзе російських окупантів вкрай низька. Значно кращі результати демонструють авіаційні засоби та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це під час етеру "Вечір.LIVE" заявив голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко.

Скільки дронів РФ збивають мобільні групи ППО

За словами Петренка, результативність та ефективність вогневих мобільних груп у знищенні безпілотників можна оцінити трохи більше ніж нуль відсотків. Петренко пояснив, що сучасні іранські безпілотники "Шахед" оснащені 16 або 32 смуговими передавачами, придушення яких вимагає значної кількості РЕБ-установок.

"Якщо раніше треба було 8 установок, щоб зону закрити, то зараз треба 16, треба 32", — сказав військовий.

Військовий також відзначив перспективність використання дронів-перехоплювачів, які вже застосовуються для захисту Києва та інших міст.

Раніше ми повідомляли, що ППО Одеси у ніч на 13 жовтня знищила та подавила 21 безпілотник окупантів РФ. Частину з них збили військові моряки просто над Одещиною.

Також ми писали, що за минулу добу окупанти понад 500 разів вдарили по Запорізькій області.