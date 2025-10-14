Почему ПВО становится сложнее сбивать российские дроны — в Третьем армейском корпусе объяснили

Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Getty

Эффективность мобильных групп ПВО в борьбе с дронами-камикадзе российских оккупантов крайне низкая. Значительно лучшие результаты демонстрируют авиационные средства и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом во время эфира "Вечір.LIVE" заявил глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко.

Сколько дронов РФ сбивают мобильные группы ПВО

По словам Петренко, результативность и эффективность огневых мобильных групп в уничтожении беспилотников можно оценить чуть больше нуля процентов. Петренко пояснил, что современные иранские беспилотники "Шахед" оснащены 16 или 32 полосовыми передатчиками, подавление которых требует значительного количества РЭБ-установок.

"Если раньше надо было 8 установок, чтобы зону закрыть, то сейчас надо 16, надо 32", — сказал военный.

Военный также отметил перспективность использования дронов-перехватчиков, которые уже применяются для защиты Киева и других городов.

Ранее мы сообщали, что ПВО Одессы в ночь на 13 октября уничтожила и подавила 21 беспилотник оккупантов РФ. Часть из них сбили военные моряки прямо над Одесской областью.

Также мы писали, что за минувшие сутки оккупанты более 500 раз ударили по Запорожской области.