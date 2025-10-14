Видео
Видео

Петренко пояснил низкую эффективность мобильных огневых групп ПВО

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 07:09
Почему ПВО становится сложнее сбивать российские дроны — в Третьем армейском корпусе объяснили
Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Getty

Эффективность мобильных групп ПВО в борьбе с дронами-камикадзе российских оккупантов крайне низкая. Значительно лучшие результаты демонстрируют авиационные средства и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом во время эфира "Вечір.LIVE" заявил глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко.

Читайте также:

Сколько дронов РФ сбивают мобильные группы ПВО

По словам Петренко, результативность и эффективность огневых мобильных групп в уничтожении беспилотников можно оценить чуть больше нуля процентов. Петренко пояснил, что современные иранские беспилотники "Шахед" оснащены 16 или 32 полосовыми передатчиками, подавление которых требует значительного количества РЭБ-установок.

"Если раньше надо было 8 установок, чтобы зону закрыть, то сейчас надо 16, надо 32", — сказал военный.

Военный также отметил перспективность использования дронов-перехватчиков, которые уже применяются для защиты Киева и других городов.

Ранее мы сообщали, что ПВО Одессы в ночь на 13 октября уничтожила и подавила 21 беспилотник оккупантов РФ. Часть из них сбили военные моряки прямо над Одесской областью.

Также мы писали, что за минувшие сутки оккупанты более 500 раз ударили по Запорожской области.

ВСУ ПВО дрон Шахид-136 дроны война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
