Обстрел Запорожской области 12-13 октября - два человека погибли, еще два ранены

РФ 570 раз за сутки атаковала Запорожскую область — есть погибшие
В Запорожской области за прошедшие сутки российские войска нанесли массированные обстрелы по 18 населенным пунктам. Враг применил авиацию, артиллерию и беспилотники.
Об этом сообщил в Telegram председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Россия атаковала Запорожскую область
В течение суток оккупанты совершили 570 атак по территории области. Под огнем оказались Степногорск, Плавни, Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Белогорье, Новоданиловка, Приморское, Новоандреевка и другие населенные пункты.
Войска РФ нанесли восемь авиаударов, применили 357 дронов различных типов, в том числе FPV, а также четыре раза обстреляли регион из реактивных систем залпового огня.
В результате атаки дрона в Пологовском районе погибли два человека, еще двое получили ранения.
Артиллерийские удары разрушили частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Зафиксировано три сообщения о повреждении гражданской инфраструктуры.
Напомним, вечером 12 октября российские оккупанты атаковали Харьков и Сумы.
А также мы сообщали, что в ночь на 13 октября Одесса оказалась под обстрелом российских дронов.
