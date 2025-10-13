Обстрел Запорожской области 12-13 октября - два человека погибли, еще два ранены

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Запорожской области за прошедшие сутки российские войска нанесли массированные обстрелы по 18 населенным пунктам. Враг применил авиацию, артиллерию и беспилотники.

Об этом сообщил в Telegram председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Россия атаковала Запорожскую область

В течение суток оккупанты совершили 570 атак по территории области. Под огнем оказались Степногорск, Плавни, Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Белогорье, Новоданиловка, Приморское, Новоандреевка и другие населенные пункты.

Войска РФ нанесли восемь авиаударов, применили 357 дронов различных типов, в том числе FPV, а также четыре раза обстреляли регион из реактивных систем залпового огня.

В результате атаки дрона в Пологовском районе погибли два человека, еще двое получили ранения.

Артиллерийские удары разрушили частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Зафиксировано три сообщения о повреждении гражданской инфраструктуры.

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

Напомним, вечером 12 октября российские оккупанты атаковали Харьков и Сумы.

А также мы сообщали, что в ночь на 13 октября Одесса оказалась под обстрелом российских дронов.