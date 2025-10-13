Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ 570 раз за сутки атаковала Запорожскую область — есть погибшие

РФ 570 раз за сутки атаковала Запорожскую область — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 08:12
Обстрел Запорожской области 12-13 октября - два человека погибли, еще два ранены
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Запорожской области за прошедшие сутки российские войска нанесли массированные обстрелы по 18 населенным пунктам. Враг применил авиацию, артиллерию и беспилотники.

Об этом сообщил в Telegram председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала Запорожскую область

В течение суток оккупанты совершили 570 атак по территории области. Под огнем оказались Степногорск, Плавни, Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Белогорье, Новоданиловка, Приморское, Новоандреевка и другие населенные пункты.

Войска РФ нанесли восемь авиаударов, применили 357 дронов различных типов, в том числе FPV, а также четыре раза обстреляли регион из реактивных систем залпового огня.

В результате атаки дрона в Пологовском районе погибли два человека, еще двое получили ранения.

Артиллерийские удары разрушили частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Зафиксировано три сообщения о повреждении гражданской инфраструктуры.

Обстріл Запорізької області 12-13 жовтня
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

Напомним, вечером 12 октября российские оккупанты атаковали Харьков и Сумы.

А также мы сообщали, что в ночь на 13 октября Одесса оказалась под обстрелом российских дронов.

Запорожская область обстрелы война в Украине атака погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации