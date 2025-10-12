Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ нанесла удары по Харькову и Сумам — какие последствия

РФ нанесла удары по Харькову и Сумам — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 23:38
РФ обстреляла Харьков и Сумы — последствия атак
Последствия обстрела Сум. Фото: Артем Кобзарь

Вечером в воскресенье, 12 октября, россияне обстреляли Харьков и Сумы. Есть повреждения домов, а в Сумах еще и пострадал человек.

Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрелов Харькова и Сум вечером 12 октября

В Шевченковском районе Харькова выбило окна в двух двухэтажках и ряде частных домов. Информация о пострадавших не поступала.

Обстрел Харькова вечером 12 октября 2025 года
Скриншот сообщения Игоря Терехова

В Сумах около 21:30 произошло попадание в Ковпаковском районе. В результате удара загорелось нежилое помещение, получили повреждения окна в многоквартирных домах. Погибших, по предварительной информации, нет. Одна женщина обратилась за помощью медиков, поскольку испытала острую реакцию на стресс. От госпитализации она отказалась.

Обстрел Сум вечером 12 октября 2025 года
Скриншот сообщения Артема Кобзаря

Продолжается ликвидация последствий атаки. На местах работают все соответствующие службы. С 09:00 13 октября в помещении дошкольного учебного заведения №39 развернут штаб для координации действий и оказания необходимой помощи пострадавшим.

Напомним, в ночь на 12 октября раздавались взрывы в Чугуеве Харьковской области. Россияне атаковали город ударными БпЛА. Потерпело повреждения учебное заведение.

Также мы сообщали, что вечером 12 октября россияне ударили КАБом по Немышлянскому району Харькова. Жилой сектор, по предварительной информации, не пострадал.

Харьков Сумы обстрелы война в Украине атака
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации