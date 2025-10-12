РФ обстреляла Харьков и Сумы — последствия атак

Последствия обстрела Сум. Фото: Артем Кобзарь

Вечером в воскресенье, 12 октября, россияне обстреляли Харьков и Сумы. Есть повреждения домов, а в Сумах еще и пострадал человек.

Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрелов Харькова и Сум вечером 12 октября

В Шевченковском районе Харькова выбило окна в двух двухэтажках и ряде частных домов. Информация о пострадавших не поступала.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

В Сумах около 21:30 произошло попадание в Ковпаковском районе. В результате удара загорелось нежилое помещение, получили повреждения окна в многоквартирных домах. Погибших, по предварительной информации, нет. Одна женщина обратилась за помощью медиков, поскольку испытала острую реакцию на стресс. От госпитализации она отказалась.

Скриншот сообщения Артема Кобзаря

Продолжается ликвидация последствий атаки. На местах работают все соответствующие службы. С 09:00 13 октября в помещении дошкольного учебного заведения №39 развернут штаб для координации действий и оказания необходимой помощи пострадавшим.

Напомним, в ночь на 12 октября раздавались взрывы в Чугуеве Харьковской области. Россияне атаковали город ударными БпЛА. Потерпело повреждения учебное заведение.

Также мы сообщали, что вечером 12 октября россияне ударили КАБом по Немышлянскому району Харькова. Жилой сектор, по предварительной информации, не пострадал.