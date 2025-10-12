РФ обстріляла Харків і Суми — наслідки атак

Наслідки обстрілу Сум. Фото: Артем Кобзар

Увечері в неділю, 13 жовтня, росіяни обстріляли Харків і Суми. Є пошкодження будинків, а в Сумах ще й постраждала людина.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і виконуючи обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар.

Наслідки обстрілів Харкова та Сум увечері 12 жовтня

У Шевченківському районі Харкова вибило вікна у двох двоповерхівках і низці приватних будинків. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Сумах близько 21:30 сталося влучання в Ковпаківському районі. Унаслідок удару загорілося нежитлове приміщення, зазнали пошкоджень вікна в багатоквартирних будинках. Загиблих, за попередньою інформацією, немає. Одна жінка звернулася по допомогу медиків, оскільки зазнала гострої реакції на стрес. Від госпіталізації вона відмовилася.

Триває ліквідація наслідків атаки. На місцях працюють усі відповідні служби. Від 09:00 13 жовтня в приміщенні дошкільного навчального закладу №39 розгорнуть штаб для координації дій і надання необхідної допомоги постраждалим.

Нагадаємо, у ніч проти 12 жовтня лунали вибухи в Чугуєві Харківської області. Росіяни атакували місто ударними БпЛА. Зазнав пошкоджень навчальний заклад.

Також ми повідомляли, що ввечері 12 жовтня росіяни вдарили КАБом по Немишлянському району Харкова. Житловий сектор, за попередньою інформацією, не постраждав.