Обстріл Запорізької області 12-13 жовтня — дві людини загинули, ще дві поранені

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У Запорізькій області минулої доби російські війська завдали масованих обстрілів по 18 населених пунктах. Ворог застосував авіацію, артилерію та безпілотники.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Росія атакувала Запорізьку область

Протягом доби окупанти здійснили 570 атак по території області. Під вогнем опинилися Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Новоданилівка, Приморське, Новоандріївка та інші населені пункти.

Війська РФ завдали вісім авіаударів, застосували 357 дронів різних типів, зокрема FPV, а також чотири рази обстріляли регіон із реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок атаки дрону в Пологівському районі загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.

Артилерійські удари зруйнували приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Зафіксовано три повідомлення про пошкодження цивільної інфраструктури.

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, ввечері 12 жовтня російські окупанти атакували Харків та Суми.

А також ми повідомляли, що в ніч на 13 жовтня Одеса опинилася під обстрілом російських дронів.