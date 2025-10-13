Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ 570 разів за добу атакувала Запорізьку область — є загиблі

РФ 570 разів за добу атакувала Запорізьку область — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 08:12
Обстріл Запорізької області 12-13 жовтня — дві людини загинули, ще дві поранені
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У Запорізькій області минулої доби російські війська завдали масованих обстрілів по 18 населених пунктах. Ворог застосував авіацію, артилерію та безпілотники.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала Запорізьку область

Протягом доби окупанти здійснили 570 атак по території області. Під вогнем опинилися Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Новоданилівка, Приморське, Новоандріївка та інші населені пункти.

Війська РФ завдали вісім авіаударів, застосували 357 дронів різних типів, зокрема FPV, а також чотири рази обстріляли регіон із реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок атаки дрону в Пологівському районі загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.

Артилерійські удари зруйнували приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Зафіксовано три повідомлення про пошкодження цивільної інфраструктури.

Обстріл Запорізької області 12-13 жовтня
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, ввечері 12 жовтня російські окупанти атакували Харків та Суми.

А також ми повідомляли, що в ніч на 13 жовтня Одеса опинилася під обстрілом російських дронів.

Запорізька область обстріли війна в Україні атака загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації