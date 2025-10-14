Какая ситуация на фронте за сутки 13 октября — отчет Генштаба

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 1329-е сутки полномасштабной войны РФ против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений на разных направлениях фронта.

Об этом говорится в ежедневном отчете Генерального штаба ВСУ.

Какова ситуация на фронте

Противник нанес 108 авиаударов, во время которых сбросил 213 управляемых авиабомб. Также враг совершил 4315 обстрелов, среди них — 69 из реактивных систем залпового огня, и привлек 5214 дронов-камикадзе. Под авиационные удары, в частности, попали районы населенных пунктов Барвиновка и Железнодорожное Запорожской области.

Силы обороны в ответ нанесли точечные удары по позициям противника: авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь районов сосредоточения живой силы и техники, три пункта управления и два артиллерийских средства оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Противник нанес шесть авиаударов, всего сбросил 11 управляемых авиабомб и совершил 157 артиллерийских обстрелов, из них два — из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 15 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки, а также вблизи Бологовки, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону, атакуя позиции украинских военных вблизи Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 14 попыток продвижения врага в районах населенных пунктов Грековка, Дерилово, Шандриголово, Новоселовка, Карповка, Торское, а также в направлении Ольговки, Лимана и Дробышево.

На Славянском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Ямполя, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении российские войска дважды штурмовали позиции наших защитников в районе Ступочек.

На Константиновском направлении зафиксировано 21 атаку противника вблизи населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николайполье и Полтавка.

На Покровском направлении активные боевые действия — украинские защитники остановили 65 атак врага у Владимировки, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Новоукраинки, Новоэкономического, Балагана, Покровска, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Миролюбовки, Дачного, Филиала и в направлении Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 28 атак у Ивановки, Александрограда, Январского, Вороного, Степного, Новониколаевки, Новогригорьевки, Ялты и Сосновки.

На Гуляйпольском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении вражеские силы четыре раза атаковали позиции наших войск вблизи Степного.

На Приднепровском направлении зафиксировано три попытки наступления противника в направлении Антоновки.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские военные продолжают наносить оккупантам значительные потери в живой силе и технике, ослабляя их наступательный потенциал. Общие потери российской армии за минувшие сутки составили около 1200 человек, а также уничтожено 5 танков, 29 артиллерийских систем, 390 беспилотников оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники.

Напомним, бойцы ВСУ отбили попытку наступления оккупантов на Добропольском направлении — поражена техника и личный состав врага.

А также глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко высказался об эффективности мобильных групп ПВО в борьбе с дронами-камикадзе.