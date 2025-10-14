Бойцы ВСУ отбили наступление россиян на Добропольском направлении — видео

Видео
ВСУ отбили наступление РФ на Добропольском направлении — видео

Дата публикации 14 октября 2025 07:50
Пораженная российская техника. Фото: кадр из видео

Украинские защитники успешно остановили очередную попытку наступления российских войск на Добропольском направлении. Благодаря слаженным действиям Сил обороны, враг понес значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ в понедельник, 13 октября.

Читайте также:

ВСУ уничтожили технику и личный состав врага

Воинские части и подразделения Группировки ДШВ во взаимодействии с воинами 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" и расчетами БпЛА Сил беспилотных систем успешно отбили очередную атаку противника. Россияне задействовали силы трех мотострелковых бригад и одной бригады морской пехоты, использовав 17 боевых бронированных машин и танк, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Благодаря точным ударам дронов и эффективному огневому поражению наступление врага было сорвано. В результате боя уничтожен 1 танк, 12 ББМ и около сотни оккупантов. Остатки вражеских подразделений отступили, понеся серьезные потери.

Напомним, на днях партизаны устроили диверсию на важном железнодорожном узле в тылу России.

А также дроны СБУ нанесли прицельный удар по одному из крупнейших НПЗ страны-агрессора.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
