Бойцы ВСУ отбили наступление россиян на Добропольском направлении — видео

Украинские защитники успешно остановили очередную попытку наступления российских войск на Добропольском направлении. Благодаря слаженным действиям Сил обороны, враг понес значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ в понедельник, 13 октября.

ВСУ уничтожили технику и личный состав врага

Воинские части и подразделения Группировки ДШВ во взаимодействии с воинами 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" и расчетами БпЛА Сил беспилотных систем успешно отбили очередную атаку противника. Россияне задействовали силы трех мотострелковых бригад и одной бригады морской пехоты, использовав 17 боевых бронированных машин и танк, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Благодаря точным ударам дронов и эффективному огневому поражению наступление врага было сорвано. В результате боя уничтожен 1 танк, 12 ББМ и около сотни оккупантов. Остатки вражеских подразделений отступили, понеся серьезные потери.

