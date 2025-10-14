Відео
Головна Армія ЗСУ відбили наступ РФ на Добропільському напрямку — відео

ЗСУ відбили наступ РФ на Добропільському напрямку — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 07:50
Бійці ЗСУ відбили наступ росіян на Добропільському напрямку — відео
Уражена російська техніка. Фото: кадр з відео

Українські захисники успішно зупинили чергову спробу наступу російських військ на Добропільському напрямку. Завдяки злагодженим діям Сил оборони, ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ у понеділок, 13 жовтня.

Читайте також:

ЗСУ знищили техніку та особовий склад ворога

Військові частини та підрозділи Угруповання ДШВ у взаємодії з воїнами 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" та розрахунками БпЛА Сил безпілотних систем успішно відбили чергову атаку противника. Росіяни задіяли сили трьох мотострілецьких бригад і однієї бригади морської піхоти, використавши 17 бойових броньованих машин і танк, намагаючись прорвати українську оборону.

Завдяки точним ударам дронів і ефективному вогневому ураженню наступ ворога було зірвано. У результаті бою знищено 1 танк, 12 ББМ та близько сотні окупантів. Рештки ворожих підрозділів відступили, зазнавши серйозних втрат.

Нагадаємо, днями партизани влаштували диверсію на важливому залізничному вузлі в тилу Росії.

А також дрони СБУ завдали прицільного удар по одному з найбільших НПЗ країни-агресорки.

ЗСУ війна в Україні десант атака наступ Сили оборони України
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
