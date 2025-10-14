Бійці ЗСУ відбили наступ росіян на Добропільському напрямку — відео

Уражена російська техніка. Фото: кадр з відео

Українські захисники успішно зупинили чергову спробу наступу російських військ на Добропільському напрямку. Завдяки злагодженим діям Сил оборони, ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ у понеділок, 13 жовтня.

ЗСУ знищили техніку та особовий склад ворога

Військові частини та підрозділи Угруповання ДШВ у взаємодії з воїнами 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" та розрахунками БпЛА Сил безпілотних систем успішно відбили чергову атаку противника. Росіяни задіяли сили трьох мотострілецьких бригад і однієї бригади морської піхоти, використавши 17 бойових броньованих машин і танк, намагаючись прорвати українську оборону.

Завдяки точним ударам дронів і ефективному вогневому ураженню наступ ворога було зірвано. У результаті бою знищено 1 танк, 12 ББМ та близько сотні окупантів. Рештки ворожих підрозділів відступили, зазнавши серйозних втрат.

