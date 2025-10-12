Партизани пошкодили залізницю у Ростовській області РФ

Залізнична колія. Ілюстративне фото: Freepik

Партизани руху "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в Ростовській області. За даними руху, це може суттєво вплинути на постачання озброєння та боєприпасів до фронту.

Про це активісти "Атеш" повідомили у своєму Telegram у неділю, 12 жовтня.

Партизани зірвали перевезення військової техніки РФ

Як повідомляє рух, операцію було проведено поблизу Новочеркаська — важливого залізничного вузла, через який Росія регулярно перекидає артилерійські снаряди, ракети для систем залпового вогню та особовий склад на південний напрямок.

Унаслідок диверсії було порушено графік руху військових ешелонів, що створило ланцюгову реакцію затримок у доставці критично важливих ресурсів для окупантів.

"Збій у роботі вузла спричинив ланцюгову реакцію затримок у критично важливих поставках для окупаційних угруповань. Порушення графіка перевезень безпосередньо позначиться на інтенсивності обстрілів українських міст і боєздатності ворожих частин", — заявили представники руху "Атеш".

Нагадаємо, безпілотники СБУ вразили російський НПЗ у республіці Башкортостан, за 1400 км від України.

А також ми повідомляли, що Силам оборони вдалося завдати удару по найбільшому ГПЗ в Росії.