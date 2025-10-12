Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Партизаны устроили диверсию на железной дороге в тылу России

Партизаны устроили диверсию на железной дороге в тылу России

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 08:42
Партизаны повредили железную дорогу в Ростовской области РФ
Железнодорожные пути. Иллюстративное фото: Freepik

Партизаны движения "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в Ростовской области. По данным движения, это может существенно повлиять на поставки вооружения и боеприпасов на фронт.

Об этом активисты "Атеш" сообщили в своем Telegram в воскресенье, 12 октября.

Реклама
Читайте также:

Партизаны сорвали перевозку военной техники РФ

Как сообщает движение, операция была проведена вблизи Новочеркасска — важного железнодорожного узла, через который Россия регулярно перебрасывает артиллерийские снаряды, ракеты для систем залпового огня и личный состав на южное направление.

В результате диверсии был нарушен график движения военных эшелонов, что создало цепную реакцию задержек в доставке критически важных ресурсов для оккупантов.

"Сбой в работе узла вызвал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок. Нарушение графика перевозок непосредственно скажется на интенсивности обстрелов украинских городов и боеспособности вражеских частей", — заявили представители движения "Атеш".

Напомним, беспилотники СБУ поразили российский НПЗ в республике Башкортостан, в 1400 км от Украины.

А также мы сообщали, что Силам обороны удалось нанести удар по крупнейшему ГПЗ в России.

россия диверсия партизаны война в Украине железная дорога
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации