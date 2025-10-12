Партизаны повредили железную дорогу в Ростовской области РФ

Железнодорожные пути. Иллюстративное фото: Freepik

Партизаны движения "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в Ростовской области. По данным движения, это может существенно повлиять на поставки вооружения и боеприпасов на фронт.

Об этом активисты "Атеш" сообщили в своем Telegram в воскресенье, 12 октября.

Как сообщает движение, операция была проведена вблизи Новочеркасска — важного железнодорожного узла, через который Россия регулярно перебрасывает артиллерийские снаряды, ракеты для систем залпового огня и личный состав на южное направление.

В результате диверсии был нарушен график движения военных эшелонов, что создало цепную реакцию задержек в доставке критически важных ресурсов для оккупантов.

"Сбой в работе узла вызвал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок. Нарушение графика перевозок непосредственно скажется на интенсивности обстрелов украинских городов и боеспособности вражеских частей", — заявили представители движения "Атеш".

