Силы обороны поразили крупнейший ГПЗ в РФ — детали от Генштаба

Силы обороны поразили крупнейший ГПЗ в РФ — детали от Генштаба

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 13:51
Ефимовка в Волгоградской области — ВСУ поразили крупнейший ГПЗ в России
Пожар на газоперерабатывающем заводе в России. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины в ночь на 9 октября поразили Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области России. На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Поражение объектов топливной инфраструктуры России

В Генштабе рассказали, что Коробковский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн куб.м природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

В то же время известно, что ЛПДС "Ефимовка" — это станция, которая обслуживает несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн тонн в год.

Известно, что после поражения на территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожары. Сейчас информация о последствиях поражения уточняется.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ в России. На объекте зафиксированы взрывы и пожар.

Кроме того, 3 октября дроны атаковали российский НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в 1400 км от Украины. Это предприятие имеет проектную мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год.

пожар взрыв Генштаб ВСУ дроны Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
