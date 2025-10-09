Єфімовка у Волгоградській області — ЗСУ уразили найбільший ГПЗ в Росії

Пожежа на газопереробному заводі в Росії. Фото: кадр з відео

Сили оборони України у ніч проти 9 жовтня уразили Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії. На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Ураження об'єктів паливної інфраструктури Росії

У Генштабі розповіли, що Коробковський газопереробний завод є одним з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн куб. м природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

Водночас відомо, що ЛВДС "Єфімовка" — це станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

Відомо, що після ураження на території обох підприємств фіксувалися вибухи та пожежі. Наразі інформація про наслідки ураження уточнюється.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації з метою припинення збройної агресії проти України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня ЗСУ уразили один із найбільших НПЗ у Росії. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

Крім того, 3 жовтня дрони атакували російський НПЗ "Орскнафтооргсинтез" за 1400 км від України. Це підприємство має проєктну потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.