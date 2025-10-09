Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Сили оборони уразили найбільший ГПЗ в Росії — деталі від Генштабу

Сили оборони уразили найбільший ГПЗ в Росії — деталі від Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 13:51
Єфімовка у Волгоградській області — ЗСУ уразили найбільший ГПЗ в Росії
Пожежа на газопереробному заводі в Росії. Фото: кадр з відео

Сили оборони України у ніч проти 9 жовтня уразили Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії. На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ

Реклама
Читайте також:

Ураження об'єктів паливної інфраструктури Росії

У Генштабі розповіли, що Коробковський газопереробний завод є одним з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн куб. м природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

Водночас відомо, що ЛВДС "Єфімовка" — це станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

Відомо, що після ураження на території обох підприємств фіксувалися вибухи та пожежі. Наразі інформація про наслідки ураження уточнюється. 

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації з метою припинення збройної агресії проти України", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 4 жовтня ЗСУ уразили один із найбільших НПЗ у Росії. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

Крім того, 3 жовтня дрони атакували російський НПЗ "Орскнафтооргсинтез" за 1400 км від України. Це підприємство має проєктну потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

пожежа вибух Генштаб ЗСУ дрони Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації