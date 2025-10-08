Відео
Україна
Головна Армія У Новосибірську палає завод з виробництва електроніки — відео

У Новосибірську палає завод з виробництва електроніки — відео

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 15:06
Пожежа в Новосибірську 8 жовтня — горить завод з виробництва електроніки
Пожежа на заводі з виробництва електроніки. Фото: кадр з відео

В російському Новосибірську 8 жовтня загорівся склад на території заводу з виробництва електроніки та мікросхем. Над містом видно стовпи чорного диму. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Пожежа в російському Новосибірську 8 жовтня

Відомо, що підприємство, яке палає в Новосибірську, спеціалізується на радіоелектроніці для російського ОПК. Російське МНС заявило, що до гасіння залучено навіть пожежний потяг.

У мережі припускають, що трапилося влучання чогось, адже будівля просто розвалилась. Над містом видно сильну пожежу та стовпи чорного диму. 

Також повідомляється, що пожежа сталася на території заводу ЗАТ "Завод припоїв", який спеціалізується на виробництві електроніки та мікросхем, а також ремонті та збиранні електротехнічних пристроїв. Зокрема, у галузі зв'язку та радіоелектроніки для російського ОПК.

Нагадаємо, 1 жовтня у Росії горів Ново-Ярославський НПЗ. За обсягом переробки сировини він входить до п'ятірки найбільших російських нафтопереробних заводів. 

Також ми писали, що 7 жовтня партизани підірвали колію у Ленінградській області. З рейок зійшов потяг, який перевозив військовий вантаж. 

пожежа війна Росія склад ОПК
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
