Пожежа в Новосибірську 8 жовтня — горить завод з виробництва електроніки

В російському Новосибірську 8 жовтня загорівся склад на території заводу з виробництва електроніки та мікросхем. Над містом видно стовпи чорного диму.

Про це повідомляють росЗМІ.

Пожежа в російському Новосибірську 8 жовтня

Відомо, що підприємство, яке палає в Новосибірську, спеціалізується на радіоелектроніці для російського ОПК. Російське МНС заявило, що до гасіння залучено навіть пожежний потяг.

У мережі припускають, що трапилося влучання чогось, адже будівля просто розвалилась. Над містом видно сильну пожежу та стовпи чорного диму.

Також повідомляється, що пожежа сталася на території заводу ЗАТ "Завод припоїв", який спеціалізується на виробництві електроніки та мікросхем, а також ремонті та збиранні електротехнічних пристроїв. Зокрема, у галузі зв'язку та радіоелектроніки для російського ОПК.

