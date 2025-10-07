Відео
Україна
Головна Армія Партизани підірвали колію у Ленінградській області — які наслідки

Партизани підірвали колію у Ленінградській області — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 18:35
Підрив колії у Ленінградській області 7 жовтня — спецоперація партизанів
Підрив колії у Ленінградській області РФ. Фото: кадр з відео

Партизани вранці 7 жовтня підірвали колію у Ленінградській області Росії. В результаті з рейок зійшов потяг, який перевозив військовий вантаж. 

Про це повідомили джерела у Головному управлінні розвідки, передає Укрінформ. 

Читайте також:

Підрив на залізниці в Ленінградській області

У розвідці розповіли, що на залізничному перегоні Строганово-Мшинська вранці 7 жовтня пролунав вибух. Партизани підірвали колію і сталося сходження вагонів поїзда, який перевозив військовий вантаж. Внаслідок операції невідомих партизанів, паралізований рух поїздів сполученням Санкт-Петербург-Псков.

Водночас в російській залізниці заявили, що рух поїздів зупинено через нібито "технічні причини", вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками в часі на кілька годин. 

Також відомо, що на місці працюють відповідні служби та розчищають залізничні шляхи від перекинутих вагонів поїзда. В районі аварії немає інтернету та працюють правоохоронці. 

В ГУР наголосили, що такі операції впливають на логістичні та військові можливості ворога, оскільки РЖД — основа логістики окупаційної армії. 

Нагадаємо, нещодавно агенти "АТЕШ" паралізували логістику військових ешелонів поблизу Єкатеринбурга в Росії. В результаті було пошкоджене релейне обладнання, що спричинило збій у роботі важливого залізничного вузла. 

Також ми писали, що 4 жовтня ЗСУ уразили один із найбільших НПЗ у Росії. Він переробляє 18,4 млн тонн нафти на рік.

вибух партизани війна в Україні залізниця Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
