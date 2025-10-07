Підрив колії у Ленінградській області 7 жовтня — спецоперація партизанів

Партизани підірвали колію у Ленінградській області — які наслідки
Партизани вранці 7 жовтня підірвали колію у Ленінградській області Росії. В результаті з рейок зійшов потяг, який перевозив військовий вантаж.
Про це повідомили джерела у Головному управлінні розвідки, передає Укрінформ.
Підрив на залізниці в Ленінградській області
У розвідці розповіли, що на залізничному перегоні Строганово-Мшинська вранці 7 жовтня пролунав вибух. Партизани підірвали колію і сталося сходження вагонів поїзда, який перевозив військовий вантаж. Внаслідок операції невідомих партизанів, паралізований рух поїздів сполученням Санкт-Петербург-Псков.
Водночас в російській залізниці заявили, що рух поїздів зупинено через нібито "технічні причини", вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками в часі на кілька годин.
Також відомо, що на місці працюють відповідні служби та розчищають залізничні шляхи від перекинутих вагонів поїзда. В районі аварії немає інтернету та працюють правоохоронці.
В ГУР наголосили, що такі операції впливають на логістичні та військові можливості ворога, оскільки РЖД — основа логістики окупаційної армії.
Нагадаємо, нещодавно агенти "АТЕШ" паралізували логістику військових ешелонів поблизу Єкатеринбурга в Росії. В результаті було пошкоджене релейне обладнання, що спричинило збій у роботі важливого залізничного вузла.
Також ми писали, що 4 жовтня ЗСУ уразили один із найбільших НПЗ у Росії. Він переробляє 18,4 млн тонн нафти на рік.
