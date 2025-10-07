Подрыв пути в Ленинградской области 7 октября — спецоперация партизан

Подрыв пути в Ленинградской области РФ. Фото: кадр из видео

Партизаны утром 7 октября взорвали пути в Ленинградской области России. В результате с рельсов сошел поезд, который перевозил военный груз.

Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки, передает Укринформ.

Подрыв на железной дороге в Ленинградской области

В разведке рассказали, что на железнодорожном перегоне Строганово-Мшинская утром 7 октября прогремел взрыв. Партизаны взорвали пути и произошел сход вагонов поезда, который перевозил военный груз. В результате операции неизвестных партизан, парализовано движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Псков.

В то же время в российской железной дороге заявили, что движение поездов остановлено по якобы "техническим причинам", грузовые и пассажирские поезда движутся в обход с задержками во времени на несколько часов.

Также известно, что на месте работают соответствующие службы и расчищают железнодорожные пути от опрокинутых вагонов поезда. В районе аварии нет интернета и работают правоохранители.

В ГУР отметили, что такие операции влияют на логистические и военные возможности врага, поскольку РЖД — основа логистики оккупационной армии.

Напомним, недавно агенты "АТЕШ" парализовали логистику военных эшелонов вблизи Екатеринбурга в России. В результате было повреждено релейное оборудование, что повлекло сбой в работе важного железнодорожного узла.

Также мы писали, что 4 октября ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ в России. Он перерабатывает 18,4 млн тонн нефти в год.