Армія ЗСУ уразили Афіпський НПЗ у Росії — виробляє паливо для окупантів

ЗСУ уразили Афіпський НПЗ у Росії — виробляє паливо для окупантів

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 14:16
Афіпський НПЗ в Росії 26 вересня атакували дрони — там сильна пожежа
Пожежа на Афіпському НПЗ. Фото: скриншот

Українські дрони у ніч проти 26 вересня уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краю Росії. Річний об’єм переробки становить близько  6.25 млн тонн.

Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Удар по Афіпському НПЗ в Росії

У Генштабі розповіли, що уразили потужності Афіпського НПЗ підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони. Операція була проведена для зниження наступального потенціалу росіян та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів.

"Цей НПЗ знаходиться у Краснодарському краї та в основному виробляє бензини, дизель та авіагас. Річний об’єм переробки складає близько  6.25 млн тонн/рік. Підприємство залучене у забезпечення окупаційної армії РФ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтверджено влучання та пожежу. Наразі ступінь та деталі ураження уточнюються. 

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України", — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, 7 серпня Сили оборони уже вражали безпілотниками Афіпський НПЗ. Після влучання там виникла пожежа.

Також ми писали, що 24 вересня дрони вдарили по базі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
