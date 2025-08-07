Дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод — заява Генштабу ЗСУ

Українські безпілотники вразили нафтопереробний завод в РФ
Сили оборони України провели успішну спецоперацію в тилу ворога. Українські безпілотники вразили низку важливих об'єктів на території Росії.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у четвер, 7 серпня.
БпЛА вдарили по Афіпському нафтопереробному заводу
У ніч на 7 серпня у Краснодарському краї РФ пролунали потужні вибухи. Під ударом українських БпЛА опинилися об'єкти, які працюють на військово-промисловий комплекс країни-агресорки.
Внаслідок удару підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в селищі Афіпському Сіверського району. Після влучання виникла пожежа, яка охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.
Річна потужність заводу становить 6,25 млн тонн, що дорівнює 2,1% від загального обсягу нафтопереробки Росії.
Окрім цього, Сили оборони атакували ще низку важливих об'єктів на території РФ. Результати цих операцій наразі уточнюються.
Нагадаємо, в Росії дрони атакували дві залізничні станції у Волгоградській області.
А також силам ЗСУ вдалося знищити російську гармату Д-30 на окупованих територіях.
Читайте Новини.LIVE!