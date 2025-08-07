Дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод — заява Генштабу ЗСУ

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

Сили оборони України провели успішну спецоперацію в тилу ворога. Українські безпілотники вразили низку важливих об'єктів на території Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у четвер, 7 серпня.

БпЛА вдарили по Афіпському нафтопереробному заводу

У ніч на 7 серпня у Краснодарському краї РФ пролунали потужні вибухи. Під ударом українських БпЛА опинилися об'єкти, які працюють на військово-промисловий комплекс країни-агресорки.

Внаслідок удару підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в селищі Афіпському Сіверського району. Після влучання виникла пожежа, яка охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Річна потужність заводу становить 6,25 млн тонн, що дорівнює 2,1% від загального обсягу нафтопереробки Росії.

Окрім цього, Сили оборони атакували ще низку важливих об'єктів на території РФ. Результати цих операцій наразі уточнюються.

Заява Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

